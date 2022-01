Congo-Brazzaville: Adressage de Brazzaville - Les quartiers Sukissa et Moukoundzi-Ngouaka bientôt numérotés

Plus de soixante-dix enquêteurs vont se déployer, à partir de la semaine prochaine, dans les quartiers Sukissa à Ouenzé, et Moukoundzi-Ngouaka, à Makélékélé, pour recueillir des informations permettant de baptiser les rues de ces quartiers précaires.

L'opération d'adressage attribuée au bureau d'études camerounais, Mega soft, s'inscrit dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap). Sont concernés par cette opération, les quartiers cibles dudit projet à Brazzaville et à Pointe-Noire (Tchiniambi I et Mboukou). D'autres arrondissements seront concernés plus tard.

Expliquant les bien-fondés de cette opération, le consultant Tieno Timéné Arsène a indiqué : " il est important de faire l'adressage des villes, car il permet par exemple aux services d'urgence, de sécurité ou d'électricité, de repérer facilement l'endroit cherché ".

" C'est un fichier qui permet également au service fiscal de mettre à jour la base de données fiscales et de repérer en temps réel tous contribuables afin d'optimiser le recouvrement ", a-t-il poursuivi.

Outre la campagne d'adressage, ce cabinet camerounais a aussi reçu mission de mettre en place un observatoire urbain à Brazzaville et Pointe-Noire puis d'actualiser la base de données de la recette municipale des mairies des deux grandes villes du pays.

Financé par le Congo et la Banque mondiale, le Durquap lancé en 2016 va se clôturer en avril prochain. Il vise à faciliter l'accès aux infrastructures et services de base dans les quartiers cibles, et à améliorer la connectivité ainsi que l'intégration des réseaux avec le reste de la ville.