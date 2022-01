Congo-Brazzaville: Organisation des états généraux de l'éducation nationale - Le Conseil consultatif de la femme disposé à apporter son soutien

Le haut-commissaire à l'organisation des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de l'alphabétisation, Hellot Matson Mampouya, a échangé, le 7 janvier à Brazzaville, avec la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Antoinette Kébi, sur les questions liées à la tenue des assises de l'éducation.

Les deux personnalités ont échangé sur tous les aspects liés à la préparation, au déroulement ainsi qu'aux objectifs des prochains états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Ils ont, en outre, parlé de la place et le rôle que joueront la femme et la jeune fille lors de ces moments cruciaux pour la République du Congo.

A en croire Hellot Matson Mampouya, les préparatifs vont bon train et le Conseil consultatif de la femme s'est engagé à contribuer, puis à participer efficacement à ces assises.

" Comme vous le savez, nous sommes en plein processus de l'organisation des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche et le Conseil consultatif de la femme, qui a pour vocation à émettre les avis sur les questions spécifiques sur la femme, ne peut rester en marge de ce processus. Dans notre pays, les femmes sont les plus nombreuses et on ne peut pas parler des sujets de la société sans les associer ", a-t-il expliqué.

Au terme des rencontres et consultations, le haut-commissariat à l'organisation des états généraux de l'éducation nationale déposera son rapport à la primature ainsi qu'à la présidence de la République. Ces deux institutions décideront après de la date desdites assises.