Ethiopie: Les Évêques dénoncent les viols de guerre - ouvertures pour une paix possible, mais la situation humanitaire reste désespérée

Addis Abeba — " La guerre provoque toujours la dévastation, la perte de vies humaines, la destruction de biens, la désintégration de communautés, le déplacement et d'autres crises humaines connexes ", affirment les Evêques catholiques d'Éthiopie dans une déclaration publiée à la fin de leur 52e Assemblée plénière, qui s'est tenue au centre pastoral des missionnaires de la Consolata à Modjo.

La guerre qui a éclaté en novembre 2020 entre les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), d'une part, et l'armée éthiopienne soutenue par certaines formations régionales éthiopiennes et l'armée érythréenne, d'autre part, a eu des conséquences dévastatrices sur la population civile. Comme le dénonce la Conférence des Évêques d'Éthiopie, "de nombreuses personnes ont perdu la vie, plusieurs autres ont été forcées de se déplacer, d'autres ont perdu leurs biens, beaucoup ont été emprisonnées, et de nombreuses filles et femmes ont été violées". La guerre, disent les évêques, a gravement ébranlé "l'harmonie sociale qui existait entre les gens", faisant vivre les citoyens dans la peur et l'incertitude.

Les Évêques ont réaffirmé l'engagement de l'Église catholique à répondre à la crise humanitaire dans le pays et prévoient de collecter environ 2 millions de dollars US pour aider les populations touchées.

Entre-temps, après que les forces gouvernementales ont repoussé une offensive des Tigrinya qui se sont repliés sur leur territoire, le gouvernement d'Addis-Abeba a libéré certains opposants et promis de lancer un dialogue national. La clé d'une paix durable est le dialogue", indique une déclaration du gouvernement, qui souligne que "l'une des obligations morales d'un vainqueur est la clémence". Cependant, le Tigré reste isolé du reste du monde et l'aide humanitaire peine à arriver. La situation dans les hôpitaux du Tigré est désespérée en raison du manque de médicaments et d'autres fournitures médicales.