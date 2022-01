Afrique: CAN 2021 - Sanon Firmin (coach adjoint Burkina) - "Nous avons un coup à jouer" face au Cameroun

Les Etalons du Burkina Faso et les Lions Indomptables du Cameroun veulent débuter la CAN 2021 par un bon résultat.

Opposé dimanche au Cameroun pour l'ouverture de la CAN 2021, le Burkina Faso ait figure d'outsider dans ce groupe, et peut également réaliser un bon parcours dans cette Coupe d'Afrique. Absents de l'édition 2019 de la CAN, les Burkinabés reviennent au premier plan du football africain et compte bien surprendre les Lions Indomptables dans leur antre du stade d'Olembe. A la veille de débuter la compétition, l'entraîneur adjoint du Burkina Faso et son capitaine Bertrand Traoré étaient en conférence de presse ce samedi matin au stade Olembe de Yaoundé.

" C'est vrai qu'avec la pandémie, nous avons eu des petits soucis comme toutes les équipes dans notre préparation. Mais on se prépare pour résister à l'équipe camerounaise. Sinon me demande si nous avons un coup à jouer, oui, il y a un coup à jouer. Trois de nos joueurs étaient bloqués à Abu Dhani. Grâce à Dieu, ils ont passé leurs tests, ils ont été déclarés négatifs et ils nous ont rejoints vendredi à 16 h. Nous avons retardé l'entraîneur d'une demi-heure vendredi. Maintenant, le groupe est complet, " a confié Sanon Firmin, coach adjoint des Etalons.