Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Les recommandations des participants à la table ronde de civis côte d'ivoire

Civis Côte d'Ivoire a organisé une table ronde sur la lutte contre la corruption le mardi 14 décembre 2021 à Abidjan, Cocody II Plateaux-Aghien à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption commémorée le 9 décembre de chaque année. Les participants à cette rencontre présidée par le Conseil National des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDH-CI) qui a réuni un panel d'experts ont fait plusieurs recommandations .

Il s'agit entre autres au titre des recommandations de requérir du Gouvernement de rendre publics tous les rapports d'audit des structures publiques ; Requérir du Gouvernement la poursuite judiciaire des directeurs généraux en cas de corruption présumée ; Requérir du Gouvernement de procéder au recouvrement des avoirs détournés conformément à la loi ;Requérir du Gouvernement d'engager la responsabilité des administrateurs des Conseils d'Administration ou des Conseils de Gestion des structures où les directeurs généraux ont été révoqués pour des cas de corruption présumée à l'issue des audits. Les participants ont demandé à la société civile de faire un plaidoyer pour instituer l'audit de performance des structures publiques et des projets et programmes publics. Après publication de ces recommandations , l'auditoire a salué l'initiative de Civis-Côte d'Ivoire et souhaité que des activités similaires puissent être organisées et approfondies par secteur d'activités économiques.

Avant l'organisation de cette table ronde, un sondage en ligne a permis aux internautes d'identifier, au regard de l'actualité en Côte d'Ivoire, quatre sous-thèmes. À savoir, Audit et détournement de fonds ; Blanchiment de capitaux ; Abécédaire de la corruption et des infractions assimilées et Connaître les institutions de contrôle en Côte d'Ivoire.