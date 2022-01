Ghana: La mission des prêtres de Verbite - "Témoigner du Christ par notre vie et annoncer son Royaume"

Accra — "La pastorale paroissiale a toujours été au cœur des activités des missionnaires Verbiti au Ghana : depuis l'arrivée des premiers prêtres dans l'église du Sacré-Cœur d'Accra, en 1938. En peu de temps, des écoles et de nouvelles paroisses ont été ouvertes. Grâce à leur travail efficace d'évangélisation, la mission d'Accra est devenue une préfecture en 1944, un vicariat en 1947 et un diocèse en 1950". C'est ce que dit le Père Felix Dyamfi, un missionnaire ghanéen appartenant à la Congrégation de la Société du Verbe Divin (également appelée "Verbiti"), en parlant de la façon dont les enfants spirituels du Père Arnold Janssen ont fait leurs premiers pas dans ce pays africain. "Notre communauté, a-t-il poursuivi, connaît une croissance rapide et prometteuse : en ce moment, plus de 90 Vervites sont présents, et des clercs ghanéens sont présents dans les différents séminaires verbanites en Afrique et ailleurs. Le fait que nous ayons déjà envoyé plus de 40 frères et prêtres travailler dans d'autres missions", note-t-il, "est en soi un couronnement du travail et de la vitalité de notre province du Ghana.

Les Verbites au Ghana sont engagés dans divers ministères : formation et vocations, ministère paroissial, enseignement au grand séminaire et à l'école catholique, accompagnement des jeunes et apostolat social. " Grâce au soutien de nombreux et généreux bienfaiteurs ", explique le père Félix, " et grâce à l'accueil fraternel de certains diocèses, nous pouvons être présents et travailler plus assidûment dans l'Église locale ". Nous espérons, poursuit-il, qu'avec un bon nombre de vocations venant de différentes parties du Ghana, la présence de notre Congrégation pourra s'étendre et rendre davantage de services à l'Église et au peuple du Ghana.

"Un exemple de notre contribution sur le sol ghanéen", dit le missionnaire, "est le centre de formation orthopédique de Nsawam, qui aide des centaines de personnes chaque année. En plus des nombreuses écoles primaires et secondaires construites dans les zones urbaines et rurales, à l'école technique St. Paul de Kukurantumi, il y a un atelier de menuiserie qui a été entièrement construit, équipé, géré et dirigé par nos frères. De même, nos missionnaires gèrent également le Catholic Book Center et le Catholic Press à Accra".

"Il y a encore beaucoup à faire", dit le père Felix, "il est très important de regarder les nombreux jeunes qui sont en formation, les réponses positives et encourageantes de la population locale, qui a besoin d'être animée, encouragée et aidée. L'idée et le but de notre règle, conclut-il, est d'interpréter pour nous l'appel de la Parole divine et de nous préparer à notre service missionnaire".