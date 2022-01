Afrique: CAN 2021 - La Tunisie et le Mali favoris, la Gambie et la Mauritanie outsiders, présentation du groupe F

La 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations débute ce dimanche 9 janvier et prendra fin le 6 février au Cameroun. Composé de la Tunisie, du Mali, de la Gambie et de la Mauritanie, Africa Top Sports vous présente le groupe F.

Basé à Limbe et à Buea, dans le sud-ouest du Cameroun, la Tunisie, le Mali, la Gambie et la Mauritanie sont les quatre nations logées dans le groupe F.

Les favoris

La Tunisie et le Mali se démarquent de la Gambie et de la Mauritanie et sont les favoris de ce groupe.

Favorite à cause de son histoire et de son état actuel, la Tunisie est le seul pays du groupe à avoir déjà gagné une fois la compétition (2004), elle est fraîchement vice-championne de la récente Coupe Arabe des nations de la FIFA et donc pleinement en confiance. Classés 4e africain et 30e mondial au classement FIFA, les Aigles de Carthage pourraient bien compter sur ses meilleurs atouts tels que, Wahbi Khazri et Youssef Msakni capables de faire basculer un match.

Le Mali présente quant à lui une équipe puissante offensivement et défensivement avec des résultats constants. Il a longtemps joué les premiers rôles sur le continent africain sans gagner malheureusement la compétition. Un vide que les Maliens chercheront à combler. Emmené par Yves Bissouma qui fait son retour chez les Aigles plus de trois ans après sa dernière sélection, le finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des nations 1972 peut s'en remettre à son milieu de Brighton. La sélection malienne est classée 9e africain et 53e mondial au classement FIFA.

Les deux favoris s'affronteront dès la 1ère journée du groupe F le 12 janvier à 13h00 GMT.

Les Outsiders

La Mauritanie est le petit poucet du groupe. En perte de vitesse en terme de résultats ces derniers temps, la Mauritanie doit batailler dur pour sortir la tête haute de ce groupe. Les Mourabitounes feront face à la Gambie lors de leur premier match le 12 janvier à 16h00 GMT au stade de Limbe. L'attaquant Aboubakar Kamara est l'atout majeur de la sélection mauritanienne.

Rares sont ceux qui attendaient la Gambie à cette CAN et pourtant elle a terminé 1ère d'un groupe lors des éliminatoires devant la RDC, le Gabon et l'Angola. Si la RDC ne participe pas à la CAN, la Gambie en est pour quelque chose. Elle peut donc créer la surprise dans ce groupe. Auteur de 23 buts et 17 passes décisives sous les couleurs Bologne, Musa Barrow est l'un des meilleurs attaquants africains de Serie A. l'avant-centre de 23 ans reste à cet effet l'espoir de tout un peuple.

Le calendrier

1e journée :

Mercredi 12 janvier, 13h TU : Tunisie - Mali

Mercredi 12 janvier, 16h TU : Mauritanie - Gambie

2e journée :

Dimanche 16 janvier, 13h TU : Gambie - Mali

Dimanche 16 janvier, 16h TU : Tunisie - Mauritanie

3e journée :

Jeudi 20 janvier, 19h TU : Gambie - Tunisie

Jeudi 20 janvier, 19h TU : Mali - Mauritanie