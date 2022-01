Afrique: CAN-2021 - L'Algérie se réjouit de la tenue au Cameroun de la 33è Coupe d'Afrique

Alger — L'Algérie, à travers son instance nationale de football, réitère son soutien aux pays africains et particulièrement au Cameroun, hôte de la 33è Coupe d'Afrique des nations, la plus grande compétition continentale qui débute dimanche avec le match d'ouverture entre le pays hôte et le Burkina Faso.

"Reportée d'un an pour cause de la pandémie de Covid-19, la CAN aura bel et bien au pays des Lions Indomptables, et nous nous réjouissons pour cela. Car malgré cette crise sanitaire mondiale et d'autres aléas, le Cameroun a relevé le défi de pouvoir accueillir les meilleures nations du continent, en dissipant toutes les inquiétudes et appréhensions", a indiqué le président de la FAF, Charaf Eddine Amara, dans une lettre publiée sur le site de la FAF, à l'occasion du début de la CAN.

La Fédération algérienne de football, à travers son président et son bureau fédéral, "souhaite pleine réussite au Cameroun pour l'organisation de cet événement et demeure persuadé que cette compétition se déroulera dans les meilleures conditions possibles, compte-tenu des gros investissements et des efforts consentis par l'Etat de ce pays pour gagner le pari d'un tournoi qui tiendra certainement ses promesses en matière de spectacle, de sensations, de fête pour les supporters et de rapprochement des peuples".

Pour rappel, l'Algérie, tenante du titre, entrera en lice mardi, dans le groupe E, en affrontant la Sierra-Leone au stade de Japoma à Douala (14h00), avant de défier le dimanche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h00), puis l'ogre ivoirien le jeudi 20 janvier, toujours à Douala (17h00).