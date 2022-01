Afrique: CAN-2021 - Les medias algériens en force au Cameroun pour une couverture spéciale

Alger — Les médias algériens sont présents en force au Cameroun pour la couverture de la Coupe d'Afrique des nations de football "CAN-2021", prévue du 9 janvier au 6 février, en présence de 24 sélections dont celle de l'Algérie, tenante du titre.

Journalistes, cameramen, reporters-photo ou techniciens, ils sont nombreux à s'envoler pour le Cameroun, en tant qu'envoyés spéciaux de chaines de télévisions, publique et privées, presse écrite, radios et medias en ligne. Leur mission: assurer une large couverture médiatique, de cet évènement sportif continental et notamment les matches de l'équipe algérienne et les à-côtés de la sélection de Djamel Belmadi.

C'est à Douala, ville abritant les matches de l'Algérie, que les envoyés spéciaux des medias algériens ont pris leurs quartiers. Logée dans le groupe E, l'Algérie affronte la Sierra-Leone mardi prochain au stade de Japoma à Douala (14h00), avant de défier le dimanche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h00), puis la Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier (17h00).

-- L'EPTV aux devants le scène --

En matière de couverture médiatique, la Télévision publique algérienne (EPTV) se positionne sur les devants de la scène. Avec une équipe de 16 personnes dont 8 journalistes et commentateurs, l'EPTV a mis le paquet pour assurer une couverture au niveau des attentes des férus de la balle ronde.

Pour cela, la Télévision algérienne a acquis les droits de retransmission de 10 rencontres de la CAN-2021 dont celles de l'équipe algérienne, et les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Une première: l'EPTV diffusera quotidiennement trois émissions spéciales: "Hallo CAN" (11h30-12h30), "Studio CAN" (18h00-19h00) et "Soirée CAN" (21h00-23h00). La diffusion se fera à travers la 1ère chaine Terrestre, la A3 et la chaine 6, avec une éventualité d'associer Canal Algérie et la Chaîne 4 Amazigh.

La grille spéciale CAN de l'EPTV prévoit en outre cinq Directs quotidiens de 30 minutes chacun à partir du Cameroun, outre dix émissions, en lien direct avec les matches, intitulées "l'Algérie à l'heure de la CAN". Le téléspectateur pourra suivre en direct l'ambiance des supporters algériens, les déclarations des joueurs en zone-mixte et les conférences de presse d'après-match.

--Chaines privées en concurrence: A qui la couverture la plus attrayante --

Les chaines privées, elles aussi, n'ont pas lésiné sur les moyens pour couvrir cet important événement sportif africain. Pour rapprocher au maximum possible, leurs téléspectateurs de la compétition, ces medias ont dépêché, depuis mercredi dernier, soit quatre jours avant l'ouverture de la CAN, des équipes largement étoffées, de journalistes, cameramen, reporters-photos et techniciens. Une panoplie d'émissions directes et de plateaux sont prévus durant la compétition, outre des envois directs quotidiennement à partir du Cameroun.

A titre d'exemple, la chaine "Echourouk News" a envoyé une équipe composée de trois journalistes et trois caméramans pour une vaste couverture de l'ambiance qui entoure la CAN.

Les journalistes d'"Echourouk News" ont entamé leur couverture de l'évènement dés le 5 janvier à travers l'envoi de plusieurs reportages, notamment, sur le stade qui accueillera les matchs des Verts au premier tour et l'hôtel où ils ont élu domicile.

Les envoyés de la chaine algérienne ont également mis l'accent sur le protocole sanitaire mis en œuvre par les organisateurs afin d'assurer la sécurité des journalistes accrédités, des joueurs, des officiels et des supporteurs pour se prémunir du Covid-19.

La direction d'"Echourouk News" a également programmé des retransmissions en direct à l'heure des journaux d'informations notamment, avant et après les matchs de l'équipe nationale.

De son côté, la chaîne "Ennahar-TV" entend réaliser une couverture médiatique spéciale du rendez-vous camerounais en dépêchant deux journalistes et trois photographes, selon le responsable de la rubrique sportive. D'ailleurs, les envoyés de la chaîne ont commencé leur couverture médiatique, notamment l'ambiance qui prévaut à Douala, ainsi que les images du stade qui abritera les rencontres de "Verts" et le lieu de leur résidence.

Selon la même source, il est fort possible que la "chaîne Ennahar TV" dépêche d'autres envoyés au cœur de l'évènement, en fonction du parcours des "Verts" dans cette compétition.

Au début de leur couverture, les envoyés de la chaîne ont réalisé des reportages sur la ville de Douala, et les mesures strictes prises par les autorités locales contre la pandémie Covid-19 aussi bien à l'aéroport qu'à l'hôtel, et ce devant l'absence du respect du protocole sanitaire dans les différentes rues de la ville.

Le responsable du service du sport de la chaîne a souligné "qu'il y 'aura entre 4 et 5 retransmissions par jour, auxquelles s'ajoutent les envois et déclarations réalisés à partir de Douala, et cela du matin au soir, afin de permettre au public algérien de suivre la compétition dans le détail ainsi que le parcours des coéquipiers de Ryad Mahrez dans cette 33e édition.

La stratégie de la chaine Ennahar, consiste à "transporter via l'écran" le public algérien au Cameroun, à travers des émissions spéciales, telle que "Echos de la CAN", "stade de la CAN", animées par des consultants, techniciens et anciens joueurs.

En résumé, les chaines de télévision algériennes toutes confondues, sont fermement décidées à laisser leurs empreintes au pays des "Lions indomptables" à travers un travail journalistique accompli avec professionnalisme, et l'espoir que les "Verts" décrochent leur 3è sacre africain dont le second consécutif.

Les chaînes de radio ne sont pas en reste, en dépêchant leurs envoyés pour bien suivre le déroulement du grand rassemblement continental du ballon.