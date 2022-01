Afrique: CAN 2021 - "L'Algérie est favorite mais je ne peux prédire qui va gagner"

YAOUNDE-L'ancienne star des Super Eagles du Nigeria Emmanuel Amunike a placé la sélection algérienne (tenante de titre) en tête des favoris de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débute dimanche au Cameroun avec le match d'ouverture entre le pays hôte et le Burkina Faso.

"L'Algérie est l'équipe championne en titre, oui, c'est le favori, il y aura le Sénégal une équipe très costaud, le pays hôte, le Cameroun, l'Egypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie. Il sera très difficile de prédire qui va gagner le titre parce que nous avons tellement de belles équipes ici." a déclaré Amunike, ancien vainqueur de la CAN 1994.

"Il y a de gros changements dans le football africain, des joueurs de dimension mondiale, c'est prometteur. En Europe, aujourd'hui, les footballeurs africains jouent les premiers rôles dans leurs clubs qui évoluent dans les top clubs dans le monde. Et cela doit se refléter à travers cette compétition." a-t-il ajouté.

L'ancien sélectionneur de la Tanzanie s'attend à un tournoi meilleur que le précédent en Egypte avec des sélections bien préparées décidées à aller le plus loin possible.

"J'attends qu'elle soit meilleure que l'édition précédente. En 2019, nous avons joué la première fois Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avec 24 équipes, ce sera la deuxième fois et nous avons vu de nouveaux arrivants comme la Gambie, les Comores. Cela montre que les gens travaillent et que le football africain progresse. "

Avant d'enchainer : "Et la CAN, c'est un tournoi regardé et suivi dans le monde entier. C'est pourquoi cette édition malgré les difficultés que pose la pandémie de la Covid-19 doit se hisser vers les standards internationaux. L'Afrique doit montrer à cette compétition que sa compétition phare fait des pas de géants. Nous allons découvrir de nouvelles stars. Je suis très positif.".

L'Algérie, tenante du titre, entrera en lice mardi, dans le groupe E, en affrontant la Sierra-Leone au stade de Japoma à Douala (14h00), avant de défier le dimanche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h00), puis l'ogre ivoirien le jeudi 20 janvier, toujours à Douala (17h00).