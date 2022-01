Congo-Brazzaville: Direction générale des impôts - Henri Kabwa Kalume nouveau directeur général adjoint chargé des questions fiscales

La remise et reprise entre Henri Kabwa Kalume et son prédécesseur a eu lieu récemment à la Direction générale des impôts (DGI), dans la commune de la Gombe, en présence notamment du directeur général des impôts par intérim et son adjoint, des cadres et agents de cette régie financière.

C'est dans une ambiance bon enfant qu'Henri Maurice Kabwa Kalume a pris ses nouvelles fonctions en qualité de directeur général adjoint chargé des questions fiscales et des réformes.

L'heureux promu a indiqué : " Ma désignation intervient à un moment particulier où le budget de l'Etat est projeté pour l'année 2022 à plus de vingt milliards de dollars américains. L'enjeu est de taille. Ce qui laisse entrevoir la nécessité de mettre en œuvre des réformes innovantes et structurantes pour que la direction générale des impôts soit à même de relever ce défi qui l'attend".

Henri Kabwa Kalume entend travailler pour contribuer à la réalisation des performances de son institution dans la mobilisation des recettes. C'est dans ce cadre qu'il invite le personnel de cette régie financière à la collaboration. "J'en appelle à la collaboration franche et sincère de l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts, par laquelle et sous la conduite du directeur général, l'espoir de voir les réformes entreprises s'accomplir en vue notamment de l'élargissement de l'assiette fiscale et partant de l'amélioration de la mobilisation des recettes", a-t-il laissé entendre.

Le nouveau directeur général adjoint chargé des questions fiscales et des réformes a rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le choix qu'il a porté sur sa modeste personne et au gouvernement de la République, en général, et au ministre des Finances, en particulier, pour cette nomination.