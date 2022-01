Congo-Kinshasa: Vie des clubs - Mutufuila succède à Kimoto au staff technique de JSK

Mutufuila est le nouvel entraîneur principal de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), avec la mission de maintenir cette formation dans l'élite du football national.

Parti de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, l'entraîneur Raoul Mutufuila a vite rebondi. Il est désormais coach de la JSK, officiellement présenté le 7 janvier. Il va assurer le coaching de l'équipe contre Sa Majesté Sanga Balende, le 16 janvier au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, réputé être le théâtre des violences de la part des supporters du club local. " Nous avons pris la direction technique de JSK. Nous sommes venus avec l'objectif de maintenir l'équipe dans cette compétition. Nous allons travailler pour les matches restants de cette phase aller pour être mieux classés et cela nous donnera une vision pour la phase retour du championnat. Nous croyons qu'avec les six matches restants, qui sont difficiles dans un championnat aussi difficile, cela n'est pas impossible de les gagner. Nous allons tout faire pour avoir les points qui vont nous permettre de mieux nous positionner ", a-t-il confié.

Raoul Mutufuila remplace à ce poste Papy Kimoto qui n'a coaché qu'un seul match de la JSK, perdu à domicile face à US Panda B52 de Likasi par zéro but à un. Il avait annoncé son départ aux joueurs, le 6 janvier, après juste un mois passé à la tête du staff technique de cette équipe. Se confiant à la presse, il a dit : " C'est vrai, nous venons d'avoir une discussion avec nos joueurs et avons annoncé ce matin à l'entraînement notre départ. Un accord a été trouvé avec le président de cette formation qui m'a autorisé de m'engager avec une équipe au choix et je n'ai pas besoin d'étaler le contenu de notre discussion ici. Voilà, nous avons trouvé un accord et nous nous sommes séparés dans la paix avec la JSK ".

Et d'ajouter : " Dans ce monde du football, il y a des portes qui s'ouvrent qu'une fois dans la vie, que ça soit pour nous entraîneurs ou joueurs. Et qu'il y a des offres que je ne peux pas refuser. Moi même je suis triste de me séparer avec ces joueurs qui sont déçus, mais ce sont des choses qui arrivent. JSK, c'est ma maison, je fais partie de l'histoire de ce club. Comme le président a compris qu'il ne pouvait pas me retenir par rapport à ses opportunités, nous gardons de bonnes relations avec cette équipe, ce qui est le plus important ".

Raoul Mutufuila a donc la mission de maintenir le club dans l'élite du football. JSK est la 14e formation au classement avec dix points en treize sorties au championnat national de football Ligue 1.