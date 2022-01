Algérie: Lancement des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé

Alger — Les travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé, organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont débuté samedi à Alger.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a donné le coup d'envoi du séminaire national sur la modernisation du système de santé, qui se tient sur deux jours (8 et 9 janvier) au Centre international des conférences (CIC), en présence des membres du Gouvernement et du président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese).

Lors de son allocution, le premier ministre a affirmé que ce séminaire s'inscrit au titre d'une série de rencontres organisées par le Gouvernement en application des directives du président de la République dans le cadre des ateliers de grandes réformes structurelles.

Il a ajouté que ces assises visent à concrétiser les engagements du président de la République en engageant "une réforme profonde et globale basée sur la révision de la carte sanitaire suivant des normes modernes en s'appuyant sur un diagnostic précis et des données objectives".

A cet effet, il a appelé les participants aux différents ateliers à proposer des solutions "pratiques et opérationnelles en vue d'humaniser le système de santé et moderniser sa gouvernance". Il a aussi affirmé que les conclusions de ce séminaire constitueront une "feuille de route pratique qui sera concrétisée sur le terrain" et ce, en focalisant sur les procédures concernant "l'humanisation du secteur de la santé, l'amélioration de la couverture sanitaire des citoyens, le renforcement de la formation des professionnels du secteur et la lutte et la prévention contre les maladies transmissibles et ce, avec la prise en charge des maladies non transmissibles et travailler pour réduire le taux de mortalité".

De son côté, le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid, a souligné, lors de son intervention, que ce séminaire s'inscrit dans l'optique de la mise en application de l'un des objectifs du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le capital humain à travers l'amélioration du niveau des prestations sanitaires.

Les travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé qui se déroule au Centre international des conférences (CIC), seront répartis sur huit (08) ateliers devant traiter de différentes thématiques, notamment la "Prévention, promotion, protection de la santé", "Gouvernance et gestion des établissements de santé", et "Professions et personnels de la santé, gestion des carrières".

Il s'agit également du domaine de la "Formation et valorisation des ressources", "Financement des activités des établissements publics de santé ", "Médicament, équipements de santé", et " Système national d'information sanitaire, numérique ".

Des recommandations seront dégagées de ces ateliers, demain dimanche.