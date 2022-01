Togo: Tanoh dans le vif du sujet, les adieux de Kouamé !

Ils se retrouvent en session depuis ce Samedi matin à Lomé, et ceci pour trois jours. Eux, ce sont les Experts des ministères en charge des Affaires étrangères et de l'intégration des pays membres du Conseil de l'Entente.

Au cours de cette session dont la cérémonie d'ouverture a été aussi marqué par le passage de témoin entre le Secrétaire exécutif sortant, Patrice Kouamé, et le rentrant, Marcel Ammon Tanoh, et aussi la prise des charges de président du Comité des Experts par le Togolais, Salifou Ousmane Affoh, il sera question, d'après ce dernier d' " évaluer l'état d'avancement du processus global d'intégration au sein de l'espace entente et de formuler des recommandations pertinentes et pragmatiques pour des améliorations significatives et impactantes ".

Si le président du comité des Experts a tenu dans ses propos à rendre un hommage mérité au Secrétaire exécutif sortant pour ses " dix années de bons et loyaux services au cours desquelles, il a su avec force et détermination, redonner un nouveau souffle au Conseil et imprimer logiquement une dynamique de pragmatisme à l'action ", aussi a-t-il semblé fixer le cap de l'année 2022, qu'il a souhaité " empreinte du déclic d'une nouvelle dynamique et d'un nouvel élan susceptible de renforcer davantage son (le Comité des Experts) rôle technique, son utilité au sein du dispositif institutionnel du Conseil de l'entente ".

C'est une dynamique nouvelle bien partagée également par le nouveau Secrétaire exécutif, Marcel Ammon Tanoh, qui, pour ses premiers mots à la tête du secrétariat de cette organisation, voit celle-ci ainsi rénovée, " aujourd'hui à la croisée des chemins " et pense que " des problématiques importantes " concernant sa vie " méritent que des réponses appropriées soient apportées ". Dès lors, annonce-t-il " un nouveau plan stratégique " à proposer, " assorti d'une stratégie opérationnelle de mobilisation des ressources " à soumettre " à l'examen du Comité des Experts et à l'approbation du Conseil des ministres ".

Il place dès lors l'année 2022 sous le signe d' " une année transitoire avec une concertation des efforts, d'une part, pour la nouvelle planification stratégique devant permettre au Conseil de l'Entente de renouveler sa vision, ses orientations stratégiques et de réaliser des Programmes concrets assurant sa visibilité dans son Espace, et d'autre part, l'opérationnalisation de la stratégie de mobilisation des ressources de l'organisation pour le financement des Programmes ".

Patrice Kouamé dans un discours aux allures d'un au revoir aux membres du Comité des Experts, a souhaité que ces derniers monter la même abnégation sinon plus, dans leur collaboration avec le nouveau responsable du Secrétariat exécutif pour poursuivre les chantiers déjà ouvert sous son leadership.

Pour information, Patrice Kouamé quitte le Secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente après 10 années soldées par des résultats significatifs avec la conduite des mains de maitre de la réforme de l'Organisation depuis la relance des activités en 2021.

Les travaux de cette 21ème session du Comité des Experts prennent fin Lundi.