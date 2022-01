Afrique: CAN 2021 - Test Covid, le Cameroun de nouveau accusé de " tricherie "

Des accusations portant sur la manipulation de tests Covid refont surface à la CAN 2021 après les épisodes connus lors du CHAN 2020 joué au Cameroun.

Cette fois, c'est l'équipe du Burkina Faso, adversaire du pays organisateur en match d'ouverture de la compétition, qui crie au scandale et menace même de boycotter la rencontre.

D'après Bertrand Traoré, capitaine des Etalons, une équipe, composée de Camerounais, et non reconnue par la Confédération Africaine de Football (CAF), est passé nuitamment vendredi à l'hôtel des Etalons pour leur effectuer des tests hygiéniques qui n'ont pas respecté le protocole établi par la CAF qui veut qu'on fasse plutôt des tests PCR 48 heures avant le match et non des tests hygiéniques.

Ces tests que dénonce le Burkina Faso ont révélé 5 cas positifs chez les Etalons.

" Je conteste cela et nous ne sommes pas d'accord ", a pesté Bertrand Traoré en conférence de presse ce samedi.

Une situation qui rappelle celle du CHAN 2020 où, à la veille du quart de finale entre le Cameroun et la RD Congo, les Léopards A' ont appris de la part des hôtes camerounais que 13 membres de leur délégation ont été testés positifs et ne pourront par conséquent pas participer au match. Ce qui avait suscité une grosse polémique et amené les Congolais à accuser le Cameroun de tricherie.