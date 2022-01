Algérie: Oran - Ouverture du Salon d'échanges commerciaux et d'investissement algéro-turc

Oran — Le Salon d'échanges commerciaux et d'investissements algéro-turc a été ouvert, samedi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran avec la participation de 50 opérateurs économiques des deux pays.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a présidé la cérémonie d'ouverture de cette manifestation économique, en présence du wali d'Oran Said Saayoud, du directeur général de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) Houari Abdellatif et des représentants de l'Ambassade de Turquie en Algérie.

Intervenant à cette occasion, le ministre a souligné que l'organisation de ce Salon "s'inscrit dans le cadre des efforts communs des deux pays et de leur engagement fort pour élever les relations économiques et commerciales au plus haut niveau et construire des relations de partenariat fructueuses".

La Turquie est le cinquième grand partenaire commercial de l'Algérie alors que l'Algérie est le deuxième grand partenaire de la Turquie en Afrique, selon le ministre qui a rappelé que les échanges commerciaux algéro-turcs s'étaient chiffrés à 4 milliards de dollars en 2019 pour baisser à 3 milliards de dollars en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 alors que les efforts sont de mise pour augmenter le volume de ces échanges, a ajouté M. Rezig.

La manifestation professionnelle est initiée par l'agence événementielle "SOS Event", en collaboration avec l'Agence "ALGEX", sous le patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

L'événement s'inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques bilatérales et du développement des investissements et des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie.

La manifestation vise également à promouvoir l'échange d'expériences entre les deux pays, faire connaître les besoins dans différents secteurs et contribuer à la création de jumelages entre l'Algérie et la Turquie dans différents secteurs, selon les organisateurs.

Des sociétés algériennes et turques ainsi que des entreprises mixtes activant dans différents secteurs tels que la santé, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les transports et le bâtiment, prennent part à ce Salon de quatre jours.