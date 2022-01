Afrique du Sud: L'ANC réitère son soutien au peuple sahraoui et au Front Polisario

Johannesburg — Le Congrès national africain (ANC), parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a réitéré samedi sa solidarité avec le peuple sahraoui et le Front Polisario qui luttent pour l'indépendance de leur pays, soulignant qu'il suivait avec "préoccupation" les dernières provocations du régime marocain à l'égard des Sahraouis.

L'ANC a réitéré, en outre, son engagement en faveur du triomphe des causes justes et de la libération de tous les peuples colonisés en Afrique et dans le monde.

"L'ANC continuera à jouer un rôle actif dans la mobilisation des forces progressistes à l'échelle mondiale, en renforçant nos relations avec les organisations progressistes, y compris les anciens mouvements de libération, et en s'engageant dans des campagnes de solidarité et de réalisation d'un monde meilleur et plus juste", ajoute la même source, notant que "la réalisation de la paix, de la prospérité et d'un développement équitable à travers le continent africain reste l'objectif central de notre perspective internationale".

Concernant la question palestinienne, l'ANC a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte contre l'ennemi sioniste, longtemps manifestée par le défunt Desmond Tutu, icône de la paix et de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud.

"Nous rappelons la solidarité de principe avec le peuple de Palestine manifestée par notre archevêque émérite récemment décédé, Desmond Tutu. L'archevêque était à l'avant-garde pour souligner les similitudes entre l'oppression israélienne du peuple palestinien et la brutalité du régime d'apartheid", a-t-il écrit.

L'ANC a exprimé, enfin, son soutien à l'endroit des peuples libyen, soudanais et sud-soudanais qui luttent pour la démocratie et la stabilité.

Dans le même ordre d'idées, il affirme son soutien "pour les efforts en cours pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains, en résolvant les conflits au Mozambique, au Lesotho, au Royaume d'Eswatini, au Soudan et en Ethiopie".