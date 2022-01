Afrique: FAO - Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent de 28,1% en 2021

Geneve — Bien que les prix mondiaux des denrées alimentaires aient légèrement diminué en décembre 2021 en glissement mensuel, ils ont été beaucoup plus élevés tout au long de l'année dernière qu'en 2020, a indiqué vendredi Abdolreza Abbassian, économiste principal de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Lors d'un point de presse, l'économiste a indiqué qu'en 2021, l'indice FAO des prix des produits alimentaires avaient rebondi de 28,1% par rapport à l'année précédente.

Les prix mondiaux des céréales étaient à leur plus haut niveau depuis 2012, en moyenne 27,2% au-dessus des prix de 2020, a-t-il précisé.

Selon M.Abbassian, en 2021, les prix des huiles végétales ont augmenté de 65,8% par rapport à 2020, les prix du sucre ont atteint leur plus haut niveau depuis 2016 , les prix de la viande étaient supérieurs de 12,7 % aux prix de 2020, et les prix des produits laitiers étaient 16,9% plus élevés qu'en 2020.

"L'augmentation mensuelle des prix depuis le dernier trimestre 2020 était un signal pour les producteurs de produire plus, mais le fait que 2022 verra ou non un ajustement dépend de plusieurs facteurs, dont les répercussions de la pandémie, le coût des engrais et les conditions climatiques", a-t-il noté.