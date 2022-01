Afrique: CAN 2021 - Le président comorien en guest star

A l'invitation de son homologue camerounais, Azali Assoumani a assisté à la mémorable cérémonie d'ouverture.

Le couple présidentiel comorien se classe parmi les témoins privilégiés de l'histoire de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies 2021. Le chef de l'Etat et la première dame de l'Union des Comores ont vécu hier en direct, aux côtés du couple présidentiel camerounais, Paul et Chantal Biya, du désormais mythique stade multisports d'Olembe d'intenses moments d'émotion charriés par la belle cérémonie d'ouverture et surtout par le régal Cameroun-Burkina-Faso.

A l'invitation de son homologue camerounais, Paul Biya, le président de l'Union des Comores Azali Assoumani est arrivé samedi à Yaoundé pour assister dimanche à la cérémonie d'ouverture de la 33ème édition de la Can 2021. L'Airbus A350-900 d'Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international à 11h 10 minutes. Le couple présidentiel comorien a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute qui avait dans sa suite, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le directeur du cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebune, le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, le préfet du département du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent et celui de la Mefou et Afamba, Thierry Kin-Nou Nana. Après une brève halte au salon VIP de l'aéroport international de Nsimalen, le cortège s'est ébranlé en direction de l'hôtel Hilton où le couple comorien a pris ses quartiers.

La présence du chef de l'Etat comorien au Cameroun vise indubitablement à galvaniser l'équipe comorienne qui est à sa première participation à la phase finale de la Can. Qualifiés le 25 mars 2021 face aux Eperviers du Togo, les ?Cœlacanthes évoluent dans le groupe C basés au stade Ahmadou Ahidjo avec le Gabon, le Ghana et le Maroc. Ils livrent leur premier match ce jour contre les Panthères du Gabon. Les Cœlacanthes affronteront ensuite le Maroc le 14 janvier, avant de conclure leur premier tour face au Ghana le 18.

Située dans l'Océan indien (Afrique australe), dans les eaux chaudes du canal du Mozambique, au sud-est de l'Afrique, l'Union des Comores est peuplée de 870 000 habitants. Le pays a pour capitale Moroni, pour langues officielles le comorien (shikomor), parlé par 96,9 % de la population, le français et l'arabe et pour monnaie le franc comorien.

L'Union des Comores est membre de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Colonie française à partir de 1892, les Comores obtiennent leur indépendance le 6 juillet 1975. La constitution comorienne identifie l'Union des Comores à l'archipel des Comores composé de quatre îles : GrandeComore (Ngazidja), Mohéli (Mwali), Anjouan (Nzwani), et Mayotte (Maoré), cette dernière île ayant cependant décidé par référendum de rester française lors du processus de décolonisation.