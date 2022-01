Cameroun: Miss Cameroun 2022 - Julie Samantha Edima sacrée

L'actrice de 26 ans a remporté l'écharpe et la couronne de l'ancienne reine de beauté Audrey Nabila Monkam dans la nuit de vendredi à samedi dernier au Palais des Sports de Yaoundé.

Eclatante de beauté dans sa tenue aux couleurs du drapeau du Cameroun, Julie Samantha Edima, parée de son diadème et son écharpe de Miss Cameroun 2022 peine à cacher son émotion. " C'est un rêve qui se réalise. Quand je vois le fruit de mes efforts, je ne peux qu'être fière ", lance-t-elle la voix enrouée. C'est aux environs de 2h45 dans la nuit de vendredi à samedi que le verdict est tombé. La Miss Sud a triomphé face à sa première dauphine de la même région, Sonia Etaba à l'issue d'une cérémonie strass et paillette qui s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé.

Julia Samantha Edima Assoumou, 26 ans, est actrice et titulaire d'un Master I en Communication d'entreprise et Miss Sud 2022. Sa 2e dauphine est Noella Prandy, première dauphine Nord-Ouest. L'écharpe de la 3e dauphine est revenue à Miss Nord-Ouest Marion Fon Achu. Marthe Sondi, Miss Est, est la 4e dauphine. Tandis que la première dauphine Sud-Ouest Noella Atem a été désignée 5e dauphine.

Face à la presse après son sacre, la nouvelle ambassadrice de la beauté camerounaise a dévoilé son activité sociale. Celle-ci portera sur la beauté au service de la santé. " Mon projet social s'articule autour de la santé mentale. Je suis partie d'un constat que beaucoup de personnes ne prennent pas à cœur l'aspect mental de la santé et c'est très important. Il y a autour de moi des personnes qui souffrent de schizophrénie, de dépression et autres troubles mentaux. Il est temps de mettre la santé mentale au même pied d'égalité que la santé physique ", a indiqué Julie Samantha Edima.

Une belle liste de cadeaux qui font rêver a été dévoilée par Solange Ingrid Amougou, présidente du Comité d'organisation de Miss Cameroun (Comica). La Miss Cameroun 2022 bénéficie ainsi d'une voiture 4x4, d'une cagnotte de 5 millions de F, un salaire mensuel de 100 000 F et d'un appartement pendant un an. La première dauphine est rentrée avec la somme de 2 millions de F. la deuxième dauphine 1 million de F. Les 3e, 4e et 5e dauphines empochent, chacune 300 000 F.

C'est sur des sonorités du terroir et d'ailleurs que les candidates ont défilé devant le jury présidé par Meba Kate, opératrice économique. Les 27 candidates (trois se sont désistées à la veille de la finale) venues de toutes les régions du pays ont su arracher des salves d'applaudissements et des cris de joie du public et de leurs fans clubs dans des tenues traditionnelles, de plage, de ville et de soirée. Les reines de beauté ont été notées sur plusieurs critères : danse traditionnelle, projets entre autres. Dans une ambiance de carnaval, les spectateurs ont eu droit à des lives d'artistes, dont Armelle Diament, Nyangono du Sud, Cysoul et Water Souza.