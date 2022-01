Cameroun: Sûreté nationale - 490 fonctionnaires honorés

Ils ont reçu des médailles et épaulettes remises vendredi dernier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le Délégué général à la Sûreté nationale.

Bouquets de fleurs, ovations et larmes de joie. La cour d'honneur de l'Ecole nationale supérieure de police de Yaoundé a servi de cadre, vendredi dernier, à la cérémonie de remise des distinctions honorifiques, des diplômes et épaulettes à 490 fonctionnaires de police, élèves commissaires, officiers et inspecteurs de police arrivés en fin de formation.

Organisé en présence du secrétaire d'Etat à la Défense, chargé de la Gendarmerie nationale et du gouverneur de la région du Centre, l'événement a tout d'abord permis au Délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguélé de remettre 95 médailles de l'Ordre de la valeur, de la Force publique, du Mérite camerounais et sportif. " Je suis très ému d'avoir été honoré par le chef de l'Etat en cette nouvelle année. Cela me permet de persévérer dans ma profession, d'être davantage disponible et plus compétent ", a déclaré le commissaire de police Thierry Edzengté, chevalier du Mérite camerounais.

La cérémonie s'est poursuivie par l'attribution de 395 épaulettes à des fonctionnaires de police au titre de l'exercice 2022. Parmi lesquels : sept commissaires divisionnaires, 54 commissaires principaux, cinq commissaires, 21 officiers et 307 inspecteurs. Après plus d'une dizaine d'années d'attente, c'est avec émotion et gratitude que le nouveau commissaire divisionnaire, Jean Pierre Takem prend enfin son galon. " Je porte aujourd'hui (07 janvier 2021, Ndlr) le plus grand grade de la police. C'est un rêve devenu réalité. Je me remets à présent à ma hiérarchie pour les nouvelles fonctions qu'elle voudra bien me confier ", a déclaré le récipiendaire.

A peine promue, le nouveau commissaire principal, Sandrine Abou'ou Ze est déjà consciente de ses nouvelles responsabilités, au-delà de l'aspect festif du jour. " J'exprime ma reconnaissance au chef de l'Etat, chef suprême des forces de police et notre chef de corps qui ne cesse d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police. Je m'engage davantage à servir mon pays avec loyalisme et dévouement ", a affirmé le commissaire principal de sécurité publique du 20e arrondissement de la ville de Yaoundé.

Au terme de la cérémonie, le Délégué général à la Sûreté nationale a convié les familles à organiser des festivités dans le strict respect des mesures barrières. Ceci, afin de limiter au maximum la propagation du Coronavirus.