Cameroun: Retrait des malades mentaux des rues - Plus de 100 patients déjà internés

Ils bénéficient des soins médicaux appropriés depuis 27 novembre dernier à l'hôpital Jamot de Yaoundé.

" Village de l'amour ", c'est le nom de baptême du pavillon abritant les personnes atteintes de maladie mentale (Pamee) à l'hôpital Jamot de Yaoundé. Le jour se lève à peine ce 5 janvier 2022, que l'heure est déjà au nettoyage. Une vingtaine de patients s'activent depuis 7h, à faire le ménage. Manches retroussées, foulards autour des reins, les pensionnaires du " Village de l'amour " balaient les alentours du pavillon, tandis que d'autres nettoient les dortoirs. Côté cantine, les bénévoles apprêtent le petit-déjeuner. 60kg de pâtes alimentaires sont en pleine cuisson.

Pour bénéficier du repas, les patients se doivent d'être propres. Direction les toilettes donc. Les plus aptes se pressent de se mettre en règle, pendant que d'autres puisent de l'eau du robinet pour la salle de bain. Question d'aider les plus vulnérables à faire leur toilette.

Internés depuis le 27 novembre dernier après la réhabilitation de ce pavillon, à l'initiative de la Communauté urbaine en collaboration avec le Minsanté, les toutes premières personnes errantes atteintes de schizophrénie semblent avoir retrouvé leur esprit. " Nous avons commencé par leur administrer un traitement injectable pour les stabiliser.

Par la suite, nous avons enchaîné avec les comprimés. Nous observons une réelle amélioration de certains patients ", explique Dr Laure Megueme, psychiatre et présidente du Comité d'organisation de la prise en charge des Pamee. Si plus de 50 patients parviennent à présent à se prendre en charge, ce n'est pas le cas des 60 autres malades. Parmi ces derniers, une trentaine se font encore aider par leurs camarades. A défaut de se mouvoir sans l'aide d'un tiers, ceux-ci se collent à la barrière de sécurité pour observer les mouvements des uns et des autres.

Dix autres, souffrant soit de tuberculose, d'hépatite, infection pulmonaire, soit d'anémie sévère ou de plaies et d'anorexie, bénéficient d'attention particulière. Deux d'entre eux viennent d'ailleurs de bénéficier d'une transfusion sanguine. Par ailleurs, les plus agités et très souvent brutaux, sont détenus dans les quatre cellules que compte ce pavillon. Des injections leur permettent de se calmer. C'est à ce moment qu'ils sont nettoyés, coiffés et nourris comme tous les autres pensionnaires.

Plusieurs infirmières spécialisées en santé mentale des et psychologues s'emploient au quotidien à administrer les traitements aux patients. Bénévole, le personnel de garde s'active matin, midi, soir à concocter à temps, les repas des patients. Hormis les 60 kg de pâtes alimentaires cuisinées tous les matins, 75 kg de riz, 30 poulets, 15 kg de viande, 10 cageots de tomates, 10 seaux de haricot et des lots de condiments sont utilisés chaque semaine pour l'alimentation des 113 pensionnaires du Village de l'amour. " On a intérêt à veiller sur la qualité de leur alimentation car si ces 131 malades cattrapent une indigestion, leur prise en charge sera plus compliquée ", déclare Dr Laure Megueme. Une prise en charge particulière qui n'empêche pas certains malades de fuguer. Le pavillon compte six évadés depuis son ouverture en novembre dernier.