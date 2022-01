Afrique: Comores - Gabon - Première aventure pour les insulaires

Les Comores qui ont joué la phase éliminatoire de la CAN TotalEnergies, ont créé une véritable surprise en se qualifiant dans une poule où en plus de l'Egypte, on avait le Togo (mondialiste en 2006) et le Kenya présent à la CAN 2019. Il appartiendra ainsi au Gabon de faire attention à ce nouvel arrivant qui va faire son baptême du feu lors de son premier match dans le groupe C.

Fiche technique

Date : 10 janvier 2022

Heure : 20h00 locales (19h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : C

Match : Comores vsGabon

Après Madagascar (2019), Cap Vert (2013), les Comores entrent dans l'histoire et ont leur mot à dire dans cette compétition.

Sans nom ronflant dans son effectif, l'équipe d'Amir Abdou aura des renforts avec Fouad Bachirou et Ahmed Mogni.

L'entraîneur comorien pourra compter aussi sur l'attaquant Mohamed Youssouf de l'AC Ajaccio (France) et son compatriote Youssouf Ibrahim.

Les Panthères du Gabon, plus assidus de la CAN, ayant participé à trois des quatre dernières éditions du tournoi, chercheront certainement à arracher les trois premiers points à ces nouveaux arrivants.

Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, la star majeure, espère atteindre les demi-finales et effacer l'amère expérience de 2017 lorsque son équipe a été éliminé au début de l'étape après avoir terminé troisième de son groupe.

Il s'agira de la huitième participation de représentants d'Afrique centrale à cet événement.

En plus d'Emerick Aubameyang (Arsenal d'Angleterre), l'équipe dirigée par Patrice Neveu pourra compter sur Denis Bouanga (Saint-Etienne, France) et Meye Axel (Ittihad Tanger, Maroc).