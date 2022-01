Afrique: Les Requins bleus dominent les Walya

C'est dans une posture d'outsiders qu' Éthiopiens et Cap-verdiens se sont affrontés pour la première fois de leur histoire, dans la deuxième rencontre de la poule A au stade Olembé.

C'est par un coup dur que l'Éthiopie va entamer la première partie de la rencontre. Réduit à 10 dès la 10e minute de jeu suite à une faute de Yared Bayeh sur Júlio Tavares à l'entrée de la surface de réparation et qui sera sanctionner d'un carton rouge après consultation de la VAR par le central de la partie, le coach Ethiopien est contraint de revoir son dispositif tactique, par le remplacement de Mignot Debebe en lieu et place de Mesud Mohammed.

Le Cap Vert va profiter de cette infériorité numérique pour prendre la partie à son compte. Mais ce sera sans compter sur des éthiopiens qui n'entendent pas lâcher prise, par l'entremise de son attaquant Getaneh Kebede qui va s'infiltrer dans la défense capverdienne avant de voir sont tir du pied gauche d'un angle fermé de la gauche stoppé par le portier MÁRCIO ROSA.

Les Capverdiens auraient pu prendre l'avantage à la 40e minute de jeu, partie sur le flanc droit, Mignot Debebe après avoir pris à contre pied son vis à vis, voit sa frappe détournée en corner par le portier Ethiopien.

Mais peu avant la pause, les efforts Capverdiens seront récompensés avec l'ouverture du score de Júlio Tavares qui conclut de la tête une belle remise de GARRY RODRIGUES. C'est donc sur un avantage d'un but que les requins vont rejoindre les vestiaires.

Les Ethiopiens vont passer à l'offensive dès le coup d'envoi de la deuxième période. Getaneh Kebede excentré côté gauche de la surface de réparation déclenche une frappe du pied gauche, mais sera contré. Pico à la 53e minute tente une excursion sur le flanc droit, mais son centre tir qui avait pris la direction des buts sera détourné en corner par le portier éthiopien.

La 60e minute est marquée par une situation de frayeur dans la surface éthiopienne, Garry Rodrigues s'emmêle les pinceaux, avant que Jeffrey Fortes ne soit taclé par un défenseur Walya. Le premier remplacement côté Ethiopie intervient à la 62e minute de jeu, Fitsum Alemu prend la place d'Amanuel Gebremichael, puis Firew Solomon en lieu et place de Getaneh Kebede.

À la 70e, Kenny Rocha Santos contraint Shanko à une belle parade ! L'ancien Nancéen s'était bien retourné pour décocher un tir puissant du gauche, freiné par Tamene. Les Capverdiens sont proches de doublé la mise à la 78e minute, Kenny Rocha Santos hérite d'un ballon mal transmis dans la défense éthiopienne à 20 mètres, l'ancien milieu de l'ASSE frappe, mais de peu à côté du but de Shanko.

Victorieux 1-0, Les requins bleus entament la compétition en empochant les trois points de la partie et se positionnent à la deuxième place au classement avec 3 points derrière le Cameroun. Jeudi prochain, l'Éthiopie sera au prise avec le Cameroun, tandis que le Cap Vert croisera le fer avec le Burkina Faso dans le cadre de la deuxième de la poule A.

Ce qu'ils ont dit

Kenny Rocha (Man of the Match):

"Je suis heureux de remporter ce titre de meilleur joueur du match. C'est une distinction personnelle mais également pour l'équipe et que je dédie à toute ma famille et à tous les capverdiens".

Humberto Bettencourt (Sélectionneur adjoint du Cap Vert):

"Je voudrais dédier cette victoire à tous les joueurs et au staff technique qui ont participé à notre qualification à cette CAN TotalEnergies et qui n'ont pas pu venir. Je la dédie également à tous les capverdiens qui nous soutiennent. Nous sommes heureux de notre prestation collective et aussi la distinction de Rocha en tant que Man of The Match. Trois points importants pour nous pour la course à la qualification au prochain tour. Nous connaissions la qualité de l'équipe éthiopienne et cela nous a aidé au cours de la rencontre. Nous avons profité des espaces en milieu de terrain et avons joué notre meilleur football pour remporter les points de la victoire".

Wubetu Abate (Sélectionneur Ethiopie):

" Nous avons manqué d'expérience face à une bonne équipe capverdienne. Une défaite c'est vrai mais nous allons tirer des enseignements pour nos prochains matches. Nous avons joué presque la totalité de la rencontre en inferiorité numérique et cela ne nous a pas aidé surtout physiquement".