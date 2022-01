Sénégal: CAN 2021 - La vente de maillots des Lions, un business qui marche à Dakar

À moins de 48H du début du match du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun, prévu ce lundi 10 janvier 2022, les supporters de l'équipe nationale du Sénégal s'empressent, dans les marchés, à la recherche d'objets aux couleurs du drapeau national. Au marché Dior des parcelles assainies, une panoplie de choix leur est offerte. Entre les bracelets, les drapeaux, les écharpes ou les maillots, les supporters sénégalais y vont selon les préférences, avec un fort penchant pour les maillots.

Des fans, prêt à tout pour le maillot de leurs idoles

"Je suis venu m'acheter un maillots pour supporters nos Lions" nous confie Jules, 21 ans, qui pour soutenir les joueurs de l'équipe nationale de football, vient au marché des parcelles assainies pour s'acheter le maillot de son joueur préféré, Sadio Mané.

C'est la grande tendance des périodes de grandes compétitions internationales. Les fans de foot font le tour des marchés où boutiques spécialisées, en quête du maillot de leur joueur favori. C'est le cas de Diarra, une étudiante très éprise de sport, venue très tôt au marché Dior, avec une intention bien ferme : répartir avec le maillot de son "chouchou", l'international Idrissa Gana Gueye.

Un business florissant

En effet, avec les performances respectives des joueurs sénégalais évoluant dans des clubs internationaux de premier rang, comme Idrissa Gana Gueye (PSG), Sadio Mané (Liverpool) et Édouard Mendy (Chelsea), etc qui sont des exemples illustratifs, à Dakar, le business des maillots affiche un succès sans précédent.

A ce titre, Baye Modou, commerçant au marché Dior, confesse : " en temps normal, je ne vends que du prêt-à-porter. Mais avec le boom de la vente des maillots en cette période de la CAN, je me suis vite impliqué dans ce business afin d'en profiter comme tout le monde".

Cela est d'autant plus exact que, de plus en plus, des jeunes comme Hassane, en chômage depuis 5 ans, se sont reconvertis dans la vente des maillots de l'équipe du Sénégal.

"Je suis resté chez sans rien faire depuis 5 ans. C'est pourquoi quand j'ai vu mes amis réussir dans ce business, j'ai attendu ce moment de la coupe d'Afrique des nations pour tenter mes chances. Mais grâce à Dieu, ça marche vraiment bien, Al'hamndoulilah", nous affirme-t-il.

Annoncée pour le 9 janvier 2021, à Dakar, la CAN a déjà démarré sous un climat festif et très riche en tricolore. Du côté des supporters de l'équipe nationale du Sénégal, l'optimiste est à son point le plus haut. Chacun essayant, à sa manière, de soutenir les "Lions de la Téranga " qui entrent en lice, ce lundi 10 janvier 2022, contre le Zimbabwe.