Afrique: Au cœur de la CAN - Enfin le ballon va rouler au Cameroun!

Plusieurs fois reportée et même menacée d'annulation pure et simple, la Can Cameroun 2021 va pouvoir se jouer en 2022 (du 9 janvier au 6 février). La compétition sportive la plus prestigieuse du continent revient au Cameroun 50 ans après la première.

Et à compter de demain dimanche et pour un mois, le cœur de l'Afrique prendra la forme d'un ballon de football.

Bafoussam (Cameroun) - La Coupe d'Afrique des nations de football " Cameroun 2021 " débute ce dimanche, au stade Olembe de Yaoundé. Plusieurs fois prévue puis décalée en janvier 2021 pour éviter la saison des pluies au Cameroun et du fait de la Covid-19, la compétition va enfin pouvoir se dérouler en 2022 (du 9 janvier au 6 février), même si elle conserve l'appellation de " Can 2021 ". Pour la deuxième édition consécutive, 24 équipes réparties en six groupes joueront l'épreuve. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale tout comme les quatre meilleurs troisièmes.

Presque tous les " Grands " d'Afrique ont répondu présent à ce banquet du football continental : l'Algérie deux fois sacrée et détentrice du titre, l'Egypte qui détient le plus grand nombre de victoires finales (7), le Cameroun pays hôte qui la talonne avec 5 couronnes, le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont tous remporté le trophée au moins une fois. Le Sénégal, comme à son habitude, sera encore de la partie avec, encore et toujours un statut de favori aux côtés d'autres équipes, même si les " Lions " ne peuvent se prévaloir que de deux finales perdues en 2002 au Mali et en 2019 en Egypte.

C'est dire si la lutte pour la succession de l'Algérie sera intense. Car, les " Fennecs ", forts de plus de 35 matches consécutifs sans défaite, défendront crânement leur bien. Emmenée par Riyad Mahrez, l'ailier de Manchester City, l'Algérie tient à confirmer son statut de meilleure équipe du continent. Cependant, le Sénégal, l'équipe la mieux classée d'Afrique ces trois dernières années, est aussi décidée à faire mieux qu'il y a bientôt 3 ans, lorsqu'il avait été battu autant en match de poules qu'en finale par l'Algérie.

L'Égypte, sept fois championne, voudra se racheter après avoir été sortie en 2019 chez elle-même dès les huitièmes de finale. Ce qui n'est pas conforme à son rang de recordman de victoires dans l'épreuve. Elle sait pouvoir compter sur l'un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah, pour reprendre sa place de leader. Le Ghana et le Nigeria comptent parmi les pays les plus performants du continent. Le Mali pourrait créer la surprise après avoir atteint les barrages de la Coupe du monde en restant invaincu. La Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie font partie des autres anciens champions présents, au moment où les Comores et la Gambie font leur baptême du feu.

Quelques têtes couronnées manqueront toutefois à la fête dont l'Afrique du Sud (sacrée en 1996) et ne pourra pas confirmer son exploit de 2019 quand elle avait éliminé l'Egypte chez elle et la Zambie sacrée en 2012.

Qu'importe. Il y aura suffisamment de beau monde au Cameroun pour que cette Can qui a failli ne pas se tenir à date échue soit l'une des plus belles. Surtout que le Cameroun s'est plié en quatre pour offrir un cadre d'expression idéal à l'Afrique du football.

6 stades pour accueillir les matches

Plusieurs stades de bonne qualité accueilleront ainsi les matches de cette Can 2022. Le stade de Kouégong à Bafoussam hébergera les matches du groupe B (Guinée, Sénégal, Zimbabwe et Malawi). Le stade de Limbé sera le théâtre de la majorité des matches du groupe F entre la Gambie, la Mauritanie, la Tunisie et le Mali. Le stade Roumdé Adjia de Garoua abritera ceux du groupe D comprenant l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et la Guinée-Bissau.

Le stade de Japoma près de Douala accueillera la majorité des matches du groupe E avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Guinée Équatoriale et Sierra Leone. Quant aux groupes A (Cameroun, Cap-Vert, Burkina Faso, Éthiopie) et C (Comores, Gabon, Maroc et Ghana), ils joueront respectivement leurs matches dans les stades Olembe et Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le stade Olembe accueillera notamment les matches du Cameroun, mais aussi la cérémonie d'ouverture de demain dimanche, une demi-finale et la finale de la compétition le 6 février prochain.

50 ans après, le retour

Bafoussam (Cameroun) - Lorsque demain, à partir de 16 heures, le coup d'envoi de la rencontre inaugurale de la 33ème Can sera donné entre le Cameroun et le Burkina Faso, ce sera la deuxième fois que le pays des " Lions indomptables " accueillera la compétition sportive majeure en Afrique. Car, il y a 50 ans, en 1972, ce pays avait accueilli sa première Can. Il s'était arrêté en demi-finale, par la faute du Congo (victoire 1 - 0) qui avait finalement été sacré.

Mais depuis, le Cameroun est devenu un véritable grand du football africain pour avoir remporté 5 titres continentaux (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) en plus de plusieurs participations à la Coupe du monde.

Cependant, cette 33ème édition de la Can qui démarre demain, le Cameroun a dû attendre huit ans pour pouvoir enfin l'organiser à nouveau. C'est en effet en 2014 que la Caf lui avait confié l'organisation de l'édition 2019 avant de la lui retirer à cause de retards notamment en matière d'infrastructures pour l'attribuer à l'Égypte. Le Cameroun avait alors hérité de l'édition 2021 dont l'organisation avait été reportée à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.

L'AFFICHE

Le Cameroun lance " sa " Can, dimanche, face au Burkina Faso

La 33e Coupe d'Afrique des nations de football " Cameroun 2021 " démarre demain au stade Olembé de Yaoundé avec comme affiches, Cameroun-Burkina Faso à 16h (Gmt) et Ethiopie - Cap-Vert (19h). Avec ces deux matches d'entrée, sera lancée la fête du football africain qui sera suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde.

À partir de demain dimanche, le Cameroun abrite pour la deuxième fois, la Can de football, après celle de 1972. Et cette fois, les " Lions indomptables " comptent bien rester maîtres à domicile. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire il y a 50 ans, éliminés qu'ils avaient été en demi-finale par le Congo futur vainqueur. Cette année donc, les " héritiers " de Milla, Eto'o, Kundé et autres Song n'entendent point laisser passer l'occasion.

Cinq fois vainqueur de la Can, le Cameroun entend bien se rapprocher de l'Egypte avec son pharaonique record de 7 succès dans la compétition.

Réputés très coriaces et difficiles à manœuvrer, les " Lions indomptables " ne devraient pas déroger à la règle chez eux. Et pour leur entraineur portugais, Antonio Conceiçao, " nous devons travailler dur et être à la hauteur de nos responsabilités pour faire revivre les beaux jours du football camerounais. "

La mission commence demain dimanche à 16 heures au stade Olembé de Yaoundé, face aux " Etalons " du Burkina Faso, en ouverture du Groupe A et de la Can 2021. Un adversaire pas forcément commode qui revient au plus haut niveau après avoir raté la Can de 2019 en Egypte. Capable du meilleur comme du pire (être finaliste de la Can de 2013 en Afrique du Sud et donc ne pas se qualifier à celle de 2019), le Burkina Faso pourra encore compter sur Bertrand Traoré, son gaucher magique dont cette Can devrait être l'une des dernières où il pourrait s'illustrer. À ses côtés, Kamou Malo le sélectionneur alignera des éléments jeunes qui, eux aussi, entendent écrire leur part d'histoire. " Nous avons une équipe jeune mais très talentueuse. Un groupe de joueurs ambitieux avec une grande solidarité et un bel esprit d'équipe. Compte tenu de ces valeurs, nous pouvons créer des surprises ", a-t-il dit.

Les Camerounais sont donc avertis. Même s'ils partent favoris et évoluent à domicile, ils devront être bien plus forts que les Burkinabés pour espérer leur dicter leur loi.

Ethiopie - Cap-Vert à 19 heures

Entre outsiders ambitieux

Bafoussam (Cameroun) : L'Ethiopie s'expliquera avec le Cap-Vert demain dimanche à 19h (Gmt) au stade Olembé de Yaoundé, lors du 2ème match de la Poule A. Entre des " Walias " éthiopiens et des " Requins " capverdiens, l'enjeu sera de ne pas perdre à défaut de gagner. Car, dans ce groupe dont les deux places qualificatives au second tour semblent promises au Cameroun et au Burkina Faso, ils ne peuvent faire office que d'outsiders. Mais pas sans ambition.

Les premiers ont connu 9 ans d'absence à cette compétition et reviennent en force. Membre fondateur de la Caf en 1957 avec l'Egypte, le Soudan et l'Afrique du Sud, l'Ethiopie a très tôt connu des heures de gloire. Championne en 1962, elle a par la suite rencontré des difficultés pour revenir à la surface. Et avec cette qualification à la Can 2021, elle compte bien retrouver sa valeur d'antan. Son entraineur Wubetu Abate est cependant conscient des difficultés qui l'attendent dans ce groupe A. " Nous arrivons dans ce tournoi avec l'intention de nous qualifier pour la prochaine étape et aller le plus loin possible. Près de 99% de notre équipe sont jeunes et en plus ils évoluent en ligue locale. Mais nous comptons nous faire entendre dans cette compétition ".

Le Cap-Vert qui le croise demain l'entendra-t-il de cette oreille ? Rien n'est moins sûr. Après avoir atteint les ¼ de finale dès leurs débuts à la Can en 2013, les Requins Bleus du Cap-Vert espèrent un exploit similaire, voire faire mieux. Pedro Leitão Brito " Bubista " n'a jamais caché ses ambitions : " Nous voulons et devons passer les phases de groupes. Nous avons le plus grand respect pour nos adversaires, mais nous nous battrons jusqu'à la fin ", a promis le technicien capverdien.

Présence des spectateurs dans les stades

Le public plafonné entre 60% et 80%

Bafoussam (Cameroun) : Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la Caf et le Comité local d'organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations " Cameroun 2021 " du 9 janvier au 6 février 2022.

En effet, selon la Caf, la capacité maximale de 80% ne s'appliquera que pour les matchs du pays hôte, le Cameroun, tandis que le reste des matchs sera plafonné à 60 % de la capacité du stade. Le 16 décembre dernier, la Caf et le gouvernement camerounais ont dévoilé un strict protocole sanitaire pour les supporters qui devront être entièrement vaccinés contre la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) et présenter un test négatif pour assister aux matches. Toutes les parties sont pleinement engagées dans la mise en œuvre de cet accord, informe l'instance dirigeante du football africain.

HORS CHAMP

En route vers Bafoussam

Bafoussam (Cameroun) : Tôt le matin, hier, un peu après 2 heures (1 h à Dakar), quelques envoyés spéciaux de la presse sénégalaise à la Can " Cameroun 20221 " de football débarquent à l'aéroport de Douala. Leur premier contact avec la compétition est d'un genre particulier : dans un des box du service de l'immigration, un policier efféminé à l'extrême attire leur attention. Maquillé et fardé comme une nouvelle mariée, il avait des manières et une façon de parler qui en ont surpris plus d'un. Il semblait faire les yeux doux - pour dire le moins - à presque tous les ... hommes qui avaient pris le guichet qui menait à sa cabine. Peine perdue puisque tout le monde, harassé et ensommeillé, avait d'autres chats à fouetter que de se plier au jeu de séduction de ce monsieur bien bizarre.

Un peu plus loin, une dame en blouse blanche distribuait des " Fiches de diagnostics des cas de " Covid 19 " au Cameroun ", avec un manque de tact effarant. D'humeur massacrante, elle donnait ses indications et injonctions à tout vent alors qu'elle ne portait même pas de masque. La distanciation sociale, personne ne s'en souciait presque. Pourvu simplement qu'on subisse le test rapide qui ouvre les frontières du pays. Ce qui fut fait en moins de temps qu'il le faut pour en parler, certains " sujets " ayant même confié n'être même pas passés chez les spécialistes chargés de les informer de leur statut sérologique. Un bon cachet " NEGATIF ", vite fait et au suivant...

Le Cameroun était donc bien dans sa Can. Même si à cette heure matinale, aucune effervescence ne pouvait être notée sur les lieux, des affiches tout au long des couloirs annonçaient la proximité d'un gros évènement. De la première Can accueillie par le Cameroun en 1972, au 5ème sacre des " Lions indomptables " en 2017 au Gabon, en passant par la 7ème couronne continentale record décrochée en 2010 en Angola par l'Egypte ou le record de buts inscrits de l'Ivoirien Laurent Pokou (8) à cette autre victoire du Cameroun en 2002 au Mali sans avoir concédé aucun but... Les infos ne manquent pas.

Mais, puisqu'il fallait rallier Bafoussam, dans l'Ouest, où est domiciliée l'équipe du Sénégal dans le Groupe B de la 33ème édition de la Can (9 janvier - 8 février 2022), il n'y avait pas nécessité de s'attarder à l'aéroport international de Douala. Cap donc, juste avant le lever du soleil, à la gare routière de Bépanda, située à plusieurs kilomètres de là. Manque de bol, le bus ... VIP de 06 heures avait été pris d'assaut par les voyageurs et avait même pris 48 minutes de retard par rapport à son heure initiale de départ.

Heureusement qu'un autre départ était prévu à 08 heures. Il n'accusa que ... 17 minutes de retard. Pour couvrir les 270 km entre Douala et Bafoussam, le bus haut de gamme, il est vrai, de 56 places a mis 06h55 mn. Et le chauffeur s'en excuse même : " C'est du fait de la mauvaise qualité de la route, puisqu'avant, on couvrait la distance en 3 heures au maximum ". La mauvaise qualité de la route certes, mais surtout sa dangerosité.

Si la première partie du parcours offrait une vue sublime sur toute cette verdure qui fait pâlir d'envie les Sahéliens, la dernière, très belle aussi avec des maisons au milieu de la forêt ou au flanc des collines, n'en était pas moins stressante. Puisqu'il fallait monter à près de 1500 mètres d'altitude sur une route en lacets étroite et sinueuse. Une route assez fréquentée d'ailleurs. Ce qui ajoutait au stress de gens habitués aux plaines et aux légers dénivelés. Surtout que le chauffeur n'était pas loin d'un cascadeur et qu'il abusait du klaxon collant ainsi la frousse aux motocyclistes qui se rabattaient comme ils pouvaient sur le bas-côté.

Au bout de presque 7 heures de parcours, un grand panneau publicitaire se signala au sortir d'un virage : " Bafoussam, Déjà belle pour la fête " ! Oui, la capitale de la région Ouest du Cameroun a monté le cadre. Elle n'attend que la prestation des " Lions " du Sénégal, de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi. Premier épisode lundi prochain.