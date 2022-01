Mali: Samba Bathily, le champion du solaire et des solutions numériques désigné L'Africain de l'Année 2021

La rédaction de Confidentiel Afrique l'a coopté comme l'Africain de l'année 2021. Le malien Samba BATHILY est arrivé largement devant l'emblématique opposant ivoirien, Guillaume SORO, le patron de la méga banque panafricaine CORIS BANK, Idrissa NASSA, le magnat burkinabé du BTP, Bonkoungou Mahamadou, le Président de la BAD, Adesina Akinwumi, la Rwandaise, Beatrice Kakuba, l'homme d'affaires nigérien et Roi du transport, Rhissa Mohamed Alias Rimbo, le ministre sénégalais de l'Économie et du Plan, Amadou HOTT, le mauritanien Ould Noueguett et l'icône sud-africaine du syndicalisme, Julius Malema.

"Solutions" sa clé de réussite

S'il y avait un mot pour définir Samba Bathily, " Solution " serait le plus pertinent. " Je suis né pour trouver des Solutions en faveur de mon continent" se plait-il à glisser souvent. " Je suis un apporteur de solutions. Vous me présentez un problème, et je vous propose une solution financière et le meilleur partenaire technique pour le résoudre. C'est ce que je fais depuis vingt ans. ", entonne l'Africain de l'année choisi par Confidentiel Afrique.

L'homme d'affaires malien (49ans) se projette au-delà de son pays pour trouver des solutions à toutes les équations africaines. Des offres financières ici, des idées lumineuses là, toujours une approche originale. La réalisation des grands projets d'infrastructures énergétiques, numériques périurbaines, c'est son dada. Les nouvelles technologies, les énergies nouvelles et renouvelables, sa passion. L'Humanitaire et la Solidarité, constituent des centres d'intérêt de grande importance pour cet homme qui étale une générosité en faveur de toutes les communautés en détresse où opère son groupe.

La terrible pandémie de la Covid-19 illustre à suffisance une telle option humaniste. La fondation qu'il préside, " Volontaires d'Afrique " aux cotés du célèbre styliste nigérien et Ambassadeur de la Paix, Alphadi et d'autres personnalités africaines, a fait une donation humanitaire à titre gracieux et sans contrepartie de kits sanitaires de lutte contre cette maladie pour une valeur globale de 600 millions de Fcfa au profit de 12 pays du continent africain en raison de 50 millions de Fcfa par pays.

Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger. Son option courageuse d'aller investir dans l'archipel cap-Verdien ces dernières années a bouleversé les codes. Ses millions de dollars injectés dans des projets porteurs et rentables ont été bien accueillis par les autorités du pays.

Pari audacieux d'investir en Afrique Centrale et Orientale

Très adulé au Rwanda et en Éthiopie, ses chantiers sont cités en référence par les autorités. Le Mali continue de bénéficier de sa main généreuse. S'enraciner et s'ouvrir au monde, aller à la rencontre des entrepreneurs, des talents cachés ou visibles, leur permettre de s'épanouir, telle est la ligne de conduite qu'il suit avec sérénité. Il est animé de fortes convictions à changer le visage du continent.

Samba Bathily est l'un des co-fondateurs de l'Initiative AfroChampions, dont l'objectif est d'accélérer la croissance du continent en encourageant les échanges commerciaux intra-africains. Il a ainsi mis en place des structures de financement et de conseil destinées à accompagner les jeunes entrepreneurs et les startups. Le groupe Africa Development Solutions (ADS), lancé en 2005 s'active dans les secteurs des énergies renouvelables, technologiques, de la accès à l'eau, des voiries urbaines, de l'automobile, du transport maritime, de la logistique, du développement industriel, de l'hôtellerie.

Des innovations et des avancées significatives qui illustrent assez le pragmatisme qui guide les actions de Samba Bathily.

Sur les flancs de l'ADS, la société Solektra a lancé une initiative pour la promotion de l'énergie solaire en Afrique notamment dans les zones rurales.

Solektra est membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les villes et villages intelligents en anglais Global Alliance for Smart Cities and Villages in Africa-Gasca.

Plus de 2000 localités électrifiées. L'impact est réel : plus de 7 millions de personnes. Illustration d'une ambition ordonnée et bien pensée. Une académie du solaire pour assurer la formation des ouvriers et ingénieurs. Du concret: deux campus. A Bamako au Mali et à Diamniadio, dans la nouvelle ville au Sénégal.

La société Multi Industries Group, qui exploite les technologies solaires pour fabriquer des équipements électriques, des solutions de mobilité et des ordinateurs au sein du nouveau parc industriel de Diamniadio au Sénégal, est aussi la fille d'ADS.

Inter-connectivité numérique, un chantier titanesque

La famille est large et soudée comme une vraie famille africaine. Africa Digital Solutions, filiale est consacrée aux infrastructures de télécommunications. Son projet phare ou du moins de grande importance, c'est le Pool numérique ouest-africain qui veut réaliser l'inter connectivité numérique de 7 pays ouest-africains, dans le cadre " des efforts lancés pour réaliser le marché commun numérique africain initié par l'Alliance de Chefs d'État Smart Africa ".

Comment ne pas être impressionné par l'ingéniosité de ce jeune malien qui accumule autant de succès, tant d'éclats qui jaillissent dans une Afrique entreprenante.

ADS se déploie et compte près d'un millier de personnes qui travaillent dans dix-huit pays d'opérations. Comment ne pas saluer de tels efforts de Samba Bathily qui a mis sur la table un portefeuille de projets de 5 milliards de dollars dans bien des domaines. Tout y passe. De la fibre optique, aux centres de données en passant par les BTP.

Sans oublier cette prouesse qui a fait bouger les lignes. Bathily, est le maître d'œuvre du passeport biométrique malien.

Des documents électroniques biométriques qui épousent les normes internationales de sécurité définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci).

Mali Solutions Numériques, est d'ailleurs une société de droit malien, une joint-venture entre le groupe ADS et l'un des leaders mondiaux de l'authentification et de l'identité, IDEMIA.

La construction d' un bâtiment pour abriter la Direction de la Police aux frontières chargée justement du processus de délivrance des passeports et des visas, est sans doute une illustration éloquente d'une ambition de tout moderniser. Coût de ce joyau inauguré, le jeudi 19 mars 2020 : 2 milliards 700 millions de Fcfa.

Celui qui suit les traces de son ami milliardaire nigérian AlikoDangote, marquera à n'en point douter 2022, comme il a dominé 2021 en dépit d'une crise sanitaire qui a dérouté le monde.