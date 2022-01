Sénégal: Déguerpissement des mécaniciens de la Vdn - La finalisation suspendue à la délivrance des actes de propriété

Les mécaniciens établis sur la Vdn pourront bientôt rejoindre leur nouveau site de recasement de Sébikhotane. Un domaine clôturé de 12 ha, avec des parcelles bien délimitées, leur a été aménagé.

Les concernés disent attendre les titres de propriétés pour rejoindre l'endroit. En visite sur le site, le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène public et celui de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel ont promis d'accélérer le processus.

RUFISQUE- Sur la route nationale, après Diamniadio, à l'entrée de la commune de Sébikhotane, derrière la voie ferrée et l'École nationale de l'administration pénitentiaire, un vaste espace entièrement clôturé se dresse sur le côté droit de la route qui mène vers Sébiponty. C'est le domaine aménagé pour accueillir les mécaniciens encore installés sur l'ancienne piste de l'aéroport de Dakar.

Pour accéder au site, il faut parcourir un long chemin latéritique parsemé de ralentisseurs surélevés et tracés par les populations, certainement pour obliger les conducteurs à lever le pied en traversant leur village où quelques constructions en durs commencent à proliférer à côté de certaines habitations encore en toit de chaume.

À l'intérieur de la clôture, c'est un vaste espace qui s'étend sur 12 hectares qui s'apprête à accueillir les artisans mécaniciens de la Vdn. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative de désencombrement lancée par le Chef de l'État, les choses semblent s'accélérer pour l'aménagement du site. Plusieurs carrées alignées et séparées par des allées en latérite s'offrent à la vue à côté des bornes blanches délimitant les 450 parcelles de 130 m2 chacune destinées à accueillir les 420 propriétaires de garage recensés au niveau du site de l'ancienne piste. Au fond de la clôture, à gauche, se dresse un bâtiment peint en ocre et rose ; il s'agit des toilettes. Plus loin, en face, dans la partie nord du domaine, un autre bâtiment en construction est censé abriter les secondes vespasiennes prévues.

Venus visiter le site en présence des responsables du groupe Onira chargé de l'aménagement, les mécaniciens ont globalement exprimé une opinion de satisfaction, même si quelques inquiétudes subsistent.

Taille moyenne, coiffé d'un bonnet " Cabral ", un peu l'écart et tapotant le clavier de son téléphone, Modou Guèye cache mal son scepticisme, pour ne pas dire sa déception. Ce qu'il a trouvé sur le site est encore loin des promesses. En termes d'accès, de circulation sur le site et des commodités, il attendait plus. Surtout les pistes d'accès sur ce sol argileux qui risque de provoquer des embourbements pendant l'hivernage. Pour lui, il fallait au moins penser à un pavage du terrain pour prévenir cela. " De mon point de vue, on a fait que construire un mur. Si tu dois installer quelqu'un sur un espace, il faut au moins prévoir des abris contre le soleil et la pluie. En plus, avec cette boue, si on amène les voitures des gens, avec l'hivernage, on risque d'avoir des problèmes pour les faire sortir. Ils nous avaient promis un site moderne avec un poste de police, un magasin pour objets perdus, des toilettes, l'électricité, l'eau... Mais rien de tout cela ", se désole notre interlocuteur. Toutefois, dit-il, tout n'est pas mauvais, car le seul fait de leur trouver un site après plusieurs promesses et plusieurs localités retenues est déjà une avancée. Il souhaite néanmoins qu'on leur délivre des titres de propriétés pour leur permettre d'aménager par leur propre moyen et en même temps se mettre à l'abri d'un nouveau déguerpissement.

Contrairement à son collègue, Baye Cheikh Ndiaye, porte-parole du Collectif, se réjouit de la volonté matérialisée de l'État de leur trouver un site et des aménagements déjà faits sur place par Onira, lié au Sénégal dans le cadre d'un partenariat public-privé. " Si on veut quitter l'informel pour aller vers un cadre formel, seul un aménagement de ce type peut nous y aider. Si l'État entame cela, nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour l'instant, nous n'attendons que nos papiers pour venir nous installer.

Avec des papiers de ce genre, nous pourrons enrôler nos apprentis et nous-mêmes à la Caisse de sécurité sociale. Nous souhaitons, par ailleurs, que le site soit pavé, approvisionné en eau et électrifié. On nous a promis des hangars, mais pour nous, ce qui est primordial, c'est les titres de propriétés ", explique Baye Cheikh Ndiaye, président du Collectif des mécaniciens de la Vdn.

Les assurances du Gouvernement et du promoteur

Venus constater l'état d'avancement des travaux, les Ministres de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, et de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, ont donné des garanties aux mécaniciens. M. Sow promet de diligenter les choses, en relation avec le Ministère des Finances et du Budget, pour accélérer les procédures et permettre aux ayant droits d'entrer en possession de leur titre.

" Les problèmes qui ont été posés, notamment la question des titres de propriétés, seront réglés en relation avec le Ministère des Finances et du Budget. Nous aurons, dans les jours à venir, en accord, bien entendu, avec les mécaniciens, des moyens de leur accorder ces titres de propriété sur ce site. C'est cela la volonté du Chef de l'État et nous pensons que nous pourrons faire un très grand pas dans la gestion de notre cadre de vie ", avance le Ministre de l'Urbanisme.

De son côté, le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel s'engage à accompagner les mécaniciens en les intégrant dans les programmes de formation mais également dans l'aménagement avec la construction de hangars ainsi que la mise en place d'un système de drainage. " C'est un projet très évolutif avec la possibilité de mettre en place des hangars avec des ateliers modernes mais aussi travailler pour avoir des Vrd et, plus tard, les accompagner à avoir des équipements.

Cela, en les associer dans des formations. C'est un programme qui démarre à Sébikhotane, mais nous espérons qu'il pourra être dupliqué au niveau national, notamment dans les autres régions et départements de l'intérieur du pays, pour permettre à tous les artisans et mécaniciens d'avoir des locaux adaptés et corrects ", promet Papa Amadou Ndiaye.

Le promoteur a dit toute sa satisfaction dans la mise en œuvre de ce programme qui consistait, au départ, à juste déplacer les mécaniciens. Mais, pour lui, il fallait plus qu'un déplacement, car derrière, il y avait une procédure de réinstallation qui devait être déroulée. Ceci a fait qu'il fallait trouver un bon site, le sécuriser avec une clôture pour éviter les débordements et les empiétements sur l'espace public, mais surtout assurer la sécurité des populations riveraines.

Selon Bamba Yade, promoteur et responsable du groupe Onira, " pour l'instant, il ne reste que les titres de propriétés, mais la liste des bénéficiaires a été établie et remise aux autorités ". " Sans cela, ils ne voudront pas venir, de peur d'être, à nouveau, déguerpis ", indique-t-il. M. Yade assure que l'aménagement va se poursuivre avec un pavage du site, l'installation du poste de police et surtout le montage des hangars avec le concours d'Ong qui " sont prêtes à accompagner le processus au cas où la réaction de l'État serait un peu difficile ".