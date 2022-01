Sénégal: Démarrage de la campagne électorale à Ndioum - Cheikh Oumar Hanne annonce un stade municipal pour les jeunes

Avec une démarche novatrice, de rupture et participative, Dr Cheikh Oumar Hanne, maire de Ndioum et candidat à sa propre succession, a préféré démarrer sa campagne électorale, samedi, en communiant dans la joie et l'allégresse avec les jeunes de cette collectivité territoriale du département de Podor.

A cet effet, ce candidat qui s'est déclaré très satisfait du bilan de ses réalisations durant un mandat paisible, a saisi l'occasion offerte par la finale zonale des navétanes à Ndioum, pour réitérer son engagement indéfectible à faire bénéficier à ces jeunes, d'un projet ambitieux et de grande envergure, de construction d'un stade municipal, qui va coûter globalement 1 milliard Cfa, grâce à une forte contribution du ministère des sports au financement. Il a précisé que ce marché est déjà attribué et qu'il mobilisera toutes les énergies en vue de faire en sorte que les travaux démarrent incessamment.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a fait savoir qu'il travaille dans ce sens, en étroite collaboration avec son collègue des sports, qui est attendu à Ndioum en février 2022 pour voir dans quel sens et dans quelle mesure ce projet pourrait être réalisé. Le maire Cheikh Oumar Hanne a réaffirmé sa farouche volonté d'offrir aux jeunes de sa commune une infrastructure sportive très moderne, haut de gamme et de dernier cri, qui répond aux normes de la Caf (Confédération africaine pour le football).

Selon M. Hanne, il est prévu de réaliser ce projet dans un délai de deux ans, " ce joyau, qui sera doté de tribunes et d'un système d'éclairage très performants, permettra à la commune de Ndioum d'accueillir des compétitions internationales sur une pelouse qui n'aura rien à envier à celles qu'on retrouve dans les pays industrialisés ". Il a enfin exprimé son ambition d'ériger sa commune en capitale régionale à travers la mise en place d'infrastructures suffisantes et adéquates et de mettre en place à Ndioum une équipe de football très forte et capable de rivaliser d'ardeur et de talent avec les autres formations dans le cadre du Championnat national de football Ligue 1 Pro.