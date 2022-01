Afrique: Aliou Cissé - " Le Sénégal est plus fort qu'en 2017 et 2019 et est plus équilibré "

Le Sénégal, cité parmi les équipes favorites de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), doit faire abstraction de ce statut et faire avec les circonstances liées aux nombreux cas de Covid-19 détectés dans ses rangs, avant d'entrer en lice lundi contre le Zimbabwe, a indiqué le sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

" Je sais que beaucoup d'entraîneurs font face à l'absence de joueurs à cause de la pandémie mais ce ne sera pas une excuse, on va faire avec ", a déclaré dimanche en conférence de presse le sélectionneur du Sénégal.

En plus de cinq joueurs restés à Dakar, trois autres footballeurs sénégalais dont le capitaine, Kalidou Koulibaly, ont été testés positifs au coronavirus, samedi.

" Le Sénégal aurait préféré avoir tout le monde mais ce ne sera pas une excuse ", a dit Aliou Cissé, soulignant que ceux qui sont à disposition, feront le travail demandé.

" Le Sénégal est plus fort qu'en 2017 et 2019 et est plus équilibré ", a assuré le technicien sénégalais, avant d'assener : " Quand on est footballeur professionnel, on vit avec la pression ".

Aliou Cissé a rappelé que les Lions qu'il dirige depuis six ans comptent des joueurs évoluant dans les plus grands clubs du monde.

"Quand on joue au PSG, au Napoli et à Chelsea, on apprend à faire face à cette pression qui doit être positive", a ajouté le sélectionneur national qui avait à ses côtés, Idrissa Gana Guèye.