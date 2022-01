Sénégal: "Ils ont manqué (à) la CAN" de Babacar Khalifa Ndiaye - Les grands absents de la " tanière " célébrés

Le journaliste sportif et auteur Babacar Khalifa Ndiaye a procédé, mercredi passé, au lancement de son nouvel ouvrage " Ils ont manqué (à) la CAN " publié par les " Editions Salamata ", au siège de la Direction générale du " Soleil ".

Un livre qui retrace un pan jamais évoqué de l'histoire sportive du Sénégal : celle de ces grands talents du football qui ont donné des sensations fortes aux férus du ballon rond sur tous les terrains du Sénégal mais qui n'ont pas eu la chance de jouer la Coupe d'Afrique des Nations.

La salle de conférence de la Sspp Le Soleil s'est avérée trop exiguë pour accueillir tous ces confrères et consœurs, le personnel administratif, d'éminentes personnalités de la presse et du monde sportif, venus partager avec Babacar Khalifa Ndiaye, journaliste sportif émérite qui a sillonné tous les terrains d'Afrique et du monde, le lancement de son nouveau livre " Ils ont manqué (à) la CAN ".

Un ouvrage dans lequel cette personnalité marquante de la presse et du monde sportif raconte les prouesses techniques et hauts faits d'armes footballistiques de ces génies inspirantes du ballon rond qui auraient pourtant amplement mérité de jouer la Coupe d'Afrique des Nations de football mais qui, malheureusement, n'ont pas eu le bonheur d'en disputer.

L'auteur, " coach " pour les intimes, qui a embrassé une carrière de journaliste sportif qu'il a exercé sans discontinuité 33 années durant au quotidien national " Le Soleil ", sa " maison " jusqu'à la retraite en 2017 mais rappelé par le Directeur général pour partager et transmettre son expérience et son expertise à la jeune génération, a tenu à y faire cette présentation. Selon lui, " le livre est la compilation de textes parus dans " Le Soleil " entre mars et juillet 2021 compte tenu du contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 où il était très difficile d'avoir des informations ".

D'où son idée de " sortir de l'ombre ces héros oubliés à travers un ouvrage-hommage abondamment illustré avec 55 témoignages de très bons footballeurs de haut niveau qui auraient mérité de jouer la CAN mais qui n'ont pas eu le bonheur de disputer cette compétition de dimension mondiale ". Pour l'auteur, " on ne doit pas les oublier et la CAN sera éternellement orpheline de ces étoiles sportives de haut niveau et les plus brillantes du firmament du championnat national de football (aujourd'hui Ligue 1 du football professionnel), mais qui n'ont pas eu la chance de jouer cette joute africaine ", dira-t-il.

Auparavant, le Directeur des rédactions, Daouda Mané, aux noms du Directeur général de la Sspp " Le Soleil ", Yakham Mbaye, et de son adjoint Amadou Gaye Ndiaye, empêchés ainsi que de tous ses collègues, s'est réjoui de l'" honneur qui est fait au " Soleil " d'accueillir " Coach " dans sa maison pour le lancement de son nouvel ouvrage, le 3e de sa carrière d'écrivain après ses deux premières productions littéraires, qu'il a produit en si peu de temps. Il l'a remercié et encouragé à " persévérer dans cette voie pour éclairer les jeunes générations ".

Il a aussi félicité son jeune confrère, le " journaliste-écrivain Samba Oumar Fall du " Soleil " qui a à son actif " plusieurs romans et recueils de poèmes et qui vient de publier un nouveau livre de qualité ". Il a aussi exprimé toute sa fierté de voir au Sénégal, " à l'opposé de toutes ces voix inutiles qui agressent le pays ", des personnes de la trempe de Khalifa " qui est resté le même, qui écrit bien et beaucoup et qui, à lui seul, pouvait faire les pages Sports du " Soleil " ", tout comme l'éditeur, Seydi Sow, qui a été lauréat du Grand prix du Chef de l'Etat et qui font leur travail sans tambour ni trompette ".

Lui emboitant le pas, son adjoint, Sidy Diop, qui n'est pas du tout surpris par la vie d'écrivain de " Coach ", exprimera tout l'estime qu'il lui porte. " Un homme humble, franc, entier, d'une générosité extraordinaire très ouvert, qui dit toujours ce qu'il pense et a formé beaucoup de journalistes " à qui il souhaitera une très grande carrière.

À leur suite, l'éditeur a magnifié les qualités humaines de commerce agréable de l'auteur. Il a exprimé sa profonde gratitude au Directeur général " qui fait de bonnes choses pour le pays, pour sa générosité d'élan et de cœur ". Il a payé un lot de 100 exemplaires pour " accompagner ces auteurs qui essaient de fixer dans le conscient collectif des pages de notre histoire ", à raison de 50 pour le livre de Babacar Khalifa Ndiaye et l'autre moitié pour le livre de Samba Oumar Fall. Il a remercié " Le Soleil " pour lui avoir fait l'honneur et donné l'opportunité de faire de sa passion, le sport, son métier, le journalisme sportif.

L'auteur a aussi rendu un hommage appuyé à ses collègues Mohamed Sidy Diagne et Insa Demba, " deux grands infographistes professionnelles aux grands cœurs qui ont livré " un produit fini " à l'éditeur Seydi Sow qui est " un immense écrivain et la gentillesse incarnée ". Il a aussi chaleureusement remercié sa conseillère éditoriale et non moins tendre épouse et consœur, Maïmouna Gueye Ndiaye, et tout le personnel du Soleil, sa " deuxième famille ". Il a en outre suggéré au Directeur général de créer une maison d'édition, " Les éditions Soleil ", pour " promouvoir le livre à l'interne et hors de l'entreprise ".