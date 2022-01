Cote d'Ivoire: La fête à Benson à Anono terrain de Basket - Que d'émotions à " Nanoukro Sous-bois " !

Les amis de Benson Pierre Acka, ex-journaliste à la Rti, décédé le 11 décembre 2021, l'ont célébré en musique, le 7 janvier, au terrain de basket d'Anono. L'émotion était grande pour cet hommage artistique qui s'est poursuivi jusqu'au petit matin du 8 janvier.

Il est minuit. Alain Amani, le MC et membre du club Les amis de "Nanoukro Sous-bois" Anono terrain de basket, initiateur de l'événement, demande aux personnes présentes d'allumer la torche de leurs téléphones portables. Le paysage s'illumine. Comme des étoiles dans le ciel, les torches brillent de tout leur éclat. Le Dj annonce la chanson "Bilan du travail" de Koffi Olomidé. Le titre préféré de Benson Pierre Acka. Oui, Ben Pi, pour les intimes, a déposé son bilan. Le son monte, l'émotion est grande.

Entre pleurs, chœurs et applaudissements, amis, collègues et famille esquissent des pas de danse, au bon souvenir de BPA, Mobali Danger ou encore le N'Zima Kôtôkô, La mémoire, Mougoudja, Benito... Ce tableau restera à jamais gravé dans la mémoire des amis du journaliste défunt qui auront vécu, avant et après ce moment, beaucoup d'émotions, lors de cette soirée artistique au cours de laquelle témoignages et prestations artistiques ont fait revivre en chacun un peu de Benson Pierre Acka.

" Notre frère était un bon vivant. Il était important pour nous de lui rendre cet hommage. Benson savait faire beaucoup avec peu. Il savait cultiver l'amour et l'amitié. Il était un ami fidèle, un collègue apprécié, un père attentionné, un mari aimant", a indiqué Charles Ehueni, Pco de "La fête à Benson". Les représentants d'associations et de clubs d'amis auxquels appartenait Benson, les collègues et amis se sont succédé sur le podium pour rendre hommage à l'illustre disparu.

Au nom des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean Claude Coulibaly a évoqué les qualités de l'homme et du professionnel avant de conclure: " Benson aimait la musique, il aimait la vie et l'ambiance. Avec lui, c'était toujours la bonne humeur. C'est pourquoi je voudrais vous dire: séchez vos larmes, levez-vous, acclamez et célébrez Benson Pierre Acka. Il n'est pas mort, il est vivant et votre présence massive ce soir en est la preuve ". Le célèbre journaliste et animateur congolais, Robert Brazza, est resté dans la même lancée admirative: " Il nous laisse une leçon de vie, une leçon de professionnalisme et surtout la célébration de la vie".

Sur scène, plusieurs artistes se sont succédé pour le show, notamment Ras Goody Brown, Boclay, Sophie Farrane, Le Magnific, l'orchestre Kitoko. Le tout agrémenté par des témoignages et intermèdes Dj dont la Play liste distillait les coups de cœur de BPA. De la rumba à la musique tradi-moderne, en passant par le zouglou. BPA était vraiment culturel dans l'âme, bien que connu sous la casquette de journaliste sportif. Pour l'apothéose, c'est le groupe congolais Kitoko qui a fait voyager les amis de BPA à travers les tubes de la musique congolaise, avec une part belle faite à Koffi Olomidé, le préféré de Mobali Danger.

Adieu Ben Pi. Comme tu le disais: "Dinanwou, Liké ooooo" .