Congo-Kinshasa: En RDC, où en est-on des opérations de recensement de la population?

La RDC prépare le recensement général de la population et de l'habitat. La dernière fois que le pays s'est prêté à cet exercice, c'était en 1984. Au regard des recommandations des Nations unies, c'est une opération qui doit se dérouler tous les dix ans. Pour l'actuel gouvernement, c'est la priorité des priorités, soutient le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour une meilleure planification des programmes et politiques de développement.

Pour plus d'efficacité et pour rationaliser les ressources, le gouvernement veut organiser les opérations de recensement et d'identification de la population ainsi que l'enrôlement des électeurs en même temps. Les trois opérations vont se dérouler cette année, a confirmé à RFI le ministre du Plan.

Les premières actions concrètes sont attendues dès le mois de février avec le recrutement des agents pour réaliser la cartographie. Le début des opérations de terrain à proprement parler est prévu pour le mois de juillet. Selon les premières estimations, elles doivent durer entre 10 et 18 mois.

Une opération estimée à 600 millions de dollars

La crainte, c'est de voir ces opérations s'étendre jusqu'à la période des élections prévues en 2023. Jusqu'à ce jour, les fonds ne sont pas encore débloqués laissant planer quelques incertitudes. Ces opérations coûteraient, selon les estimations environ 600 millions de dollars.

Le gouvernement affirme avoir prévu dans le budget 2022 au moins 250 millions de dollars pour les tâches pre-électorales et environ 120 millions de dollars pour le recensement et l'identification de la population. Les autorités nationales comptent également sur des partenaires traditionnels, comme le Fonds des Nations unies pour la population qui a déjà fait une première donation en tablettes et ordinateurs.