Afrique: Match d'ouverture - Le Cameroun réussit son entrée dans la compétition

Devant son public et surtout le Président de la République, Paul Biya, le Cameroun n'avait qu'un seul objectif en foulant, hier, la pelouse du stade Olembe de Yaoundé : remporter le premier match de sa Can.

La fête a failli être gâchée par les Étalons qui ont pris les devants à la 24e minute, grâce à Sangaré Gustavo. Le milieu de terrain de Quevilly-Rouen a profité d'une mauvaise sortie du portier camerounais sur un centre de Bertrand Traoré pour rabattre le ballon au fond des filets. Une entame de match parfaite pour les Étalons qui ont profité d'une période de crispation des Lions indomptables.

Menés au score, les Camerounais se jettent dans la partie pour refaire leur retard. Emmenés par leur capitaine Vincent Aboubakar, ils vont investir le camp des Étalons qui, après ce but, ont étrangement laissé l'initiative du jeu à leur adversaire en procédant par des contres. Malheureusement pour les hommes de Kamou Malo, à force de subir, ils seront poussés à la faute par les attaquants camerounais.

Le capitaine Bertrand Traoré, dans une position inhabituelle dans la défense du Burkina Faso, bouscule irrégulièrement un attaquant camerounais, en pleine surface de réparation. Il y avait une faute évidente sur ce dernier. L'arbitre algérien ne bronche pas dans un premier temps, mais il sera interpellé par la Var et va indiquer le penalty pour le Cameroun.

Préposé au coup de pied de réparation, Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions, de sang-froid, gagne son duel contre Hervé Koffi, le portier burkinabè (1-1, 40e). Une égalisation à 5 minutes de la fin de la première période qui réveille le public du stade d'Olembe et l'équipe du Cameroun. Les Lions indomptables, totalement déchaînés, mettent la pression sur la défense burkinabè qui commet une nouvelle fois l'irréparable. Cette fois, l'arbitre n'hésite pas et indique le point de penalty. Le capitaine camerounais gagne une nouvelle fois son duel contre le portier des Étalons et donne l'avantage au Cameroun avant la mi-temps (2-1 ; 45e +3).

La deuxième période a été à l'avantage des Camerounais, malgré une occasion nette des Étalons de revenir au score, dès les premières minutes de cette seconde manche. L'entrée de Bassogog, Eric Choupo Moting et Clinton Njie ont donné de la profondeur au jeu des Lions indomptables. Mais à plusieurs reprises, Toko Ekambi, Vincent Aboubakar et autres ont manqué le geste final dans la surface de réparation des Étalons. Dans les tribunes, les supporters camerounais réclament un troisième but.

Il ne viendra pas jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre algérien. Cette victoire d'entrée (2-1) permet aux Lions indomptables d'entrevoir avec beaucoup d'optimisme la suite de la compétition. Même si dans leur prestation, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont montré beaucoup d'insuffisance. " Je ne suis pas satisfait de notre prestation, vu la qualité de notre équipe. Devant notre public, on doit faire mieux. Peut-être qu'il y avait un peu de stress. Il faut que nous prenions plaisir à jouer et à gagner devant notre public ", a reconnu le capitaine de l'équipe camerounaise.