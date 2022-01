Afrique: CAN - Gustavo Sangaré, l'Étalon qui a fait peur aux Lions Indomptables

Gustavo Fabrice Sangaré (25 ans), milieu de terrain des Étalons, est le premier buteur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2021). Il a ouvert le score pour le Burkina Faso contre le Cameroun (24e) lors du match d'ouverture.

C'est que Gustavo Sangaré a failli gâcher la fête au Cameroun. Dans un nid d'oiseau d'Olembe bouillant, les Lions Indomptables, devant un public acquis à leur cause jouaient un peu au petit trot. Pendant plus de 15 minutes de jeu, les Lions Indomptables se cherchaient sur les côtés, à écarter le jeu, sans grand succès. Quand ils ont été punis.

Les Burkinabè, après trois situations favorables, font parler la poudre. Gustavo Sangaré parfaitement servi par Bertrand Traoré au second poteau catapulte le cuir au fond des filets du Cameroun. Sur l'action, le gardien de but Onana se déchire complètement (0-1). Créant une scène de stupeur dans le stade, en présence du Président Paul Biya et de son épouse Chantal.

Les hommes de Conceiçao, malgré ce gros coup dur, ont eu le mérite de réagir et ont réussi à égaliser avant la pause. L'intervention du Var, utilisé pour la première fois en Can dès le début de la compétition, a permis à l'arbitre de signaler un penalty pour une faute de Bertrand Traoré sur Zambo Anguissa. Vincent Aboubakar a transformé le penalty (1-1, 42e) pour remettre en selle les Lions Indomptables... Avant d'en obtenir un deuxième pour une faute largement évitable, et de se montrer tout aussi précis face au portier adverse (2-1, 45+2e).