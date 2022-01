Cote d'Ivoire: Ligue 2 (5e Journée) - L'Africa bat Guerry et s'offre la 2e place

C'est une belle opération que viennent de réaliser les Aiglons de l'Africa sports d'Abidjan. Ils ont battu Guerry Fc, hier, sur le score de 2 buts à 0, au stade Biaka Boda de Gagnoa.

C'est la troisième victoire d'affilée (3-1 contre Songon, 2-0 face à Us Fermiers et 2-0 devant Guerry) des Vert et Rouge sous la houlette d'Alain Gouaméné. Et c'est Diarrassouba Mohamed qui a ouvert la voie de cette 3e victoire des Aiglons. Il a fait bouger les perches adverses à la 26e mn, sur une passe décisive de Séry Dogo (0-1). 5mn plus tard, la bande à Alain Gouaméné corse l'addition après une offensive bien menée. La défense de Guerry Fc panique et réalise un auto-goal parfait (31e, 2-0).

Cette marque restera inchangée, malgré la domination stérile des hommes de la Cité du Fromager en seconde période.

Avec cette performance, les protégés du président Kuyo Téa Narcisse totalisent désormais 10 points+5 et s'offrent, pour le moment, la deuxième place dans le classement de la poule B, derrière Yamoussoukro Fc.