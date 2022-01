Algérie: Mise en place d'une feuille de route pour recenser les défis en matière de sécurité technologique

ALGER-Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche technologique, Abdelbaki Benziane a affirmé, dimanche à Alger, que la création d'une cellule multisectorielle propre à la veille technologique, permettra de "mettre en place une feuille de route gouvernementale coordonnée", en vue de recenser les défis prioritaires en matière de sécurité technologique nationale.

Dans une allocution qu'il a prononcée à l'occasion de sa supervision de l'installation officielle du groupe de travail de la Commission nationale de veille technologique, le ministre a indiqué que cette composition diversifiée et conjointe entre plusieurs secteurs, permettra de "mettre en place une feuille de route gouvernementale coordonnée qui devra contribuer au recensement des défis prioritaires en matière de sécurité technologique nationale et d'évaluer les capacités dont disposent les différents secteurs , soit humaines ou matérielles".

M.Benziane a en outre ajouté que cette feuille de route permettra aussi "une exploitation conjointe plus efficiente " des équipements et des structures de base, en sus de l'adoption d'une conception unifiée des mécanismes dont la mise en place sera proposée par cette cellule, et ce, en vue d'assurer une sécurité technologique nationale du pays.

Le ministre a souligné, à ce propos, que ce groupe placé sous la tutelle du Premier ministre, a été mis en place en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant formation d'une cellule de veille technologique et qui s'inscrit au titre d'un ensemble de dispositions qu'il a ordonnées, dans le but de préserver "la souveraineté numérique " du pays.

M.Benziane s'est engagé à l'occasion, à œuvrer à "intensifier les efforts, en vue de relever les défis et faire face aux risques désormais induits par la technologie au double plan régional et international".

Au regard de l'augmentation des risques de la relation entre la sécurité et la technologie sur la scène internationale, le ministre a affirmé qu'il s'agit de "changer les rapports de force dans le monde" qui ne sont plus "soumis aux éléments de force traditionnelles à mesure qu'ils sont désormais influencés, dans un plus degrés plus élevé, par les capacités et les moyens de chaque Etat en matière de technologie numérique et avec lesquels le concept de la souveraineté a changé et est désormais sous le diktat des laboratoires des industries numériques, des sociétés TIC et des logiciels de l'intelligence artificielle".

Le ministre a, enfin, appelé l'Université algérienne à mobiliser les chercheurs et les spécialistes, en vue de se pencher sur les problématiques soulevées, à recenser les risques possibles, à formuler les solutions et à apporter des propositions au profit de l'environnement économique et social, des pouvoirs publics et des autorités sécuritaires".