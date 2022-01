Algérie: Le pays participera au 16ème forum de la Coopération arabo-turque à Istanbul

Alge — L'Algérie prendra part à la 16e édition du forum de la Coopération Arabo-Turque qui se tiendra du 25 au 28 janvier courant à Istanbul (Turquie), a indiqué l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex).

Ce forum, auquel participeront un certain nombre d'ambassadeurs et de consuls arabes en Turquie, est organisé par l'Association d'Affaires Arabo-Turque (TURAP), en coopération avec le ministère turc du commerce, a précisé Algex sur son site web.

Le forum de la Coopération Arabo-Turque est une plateforme d'échange qui permet de promouvoir l'investissement et le partenariat afin de consolider les relations de coopération entre la Turquie et les pays arabes, a ajouté l'Agence.

A cet effet, Algex a invité tous les opérateurs économiques opérant dans les domaines de la construction, de l'investissement immobilier, des matériaux et technologies de construction, de la décoration intérieure et de l'ameublement, à soumettre leurs candidatures pour prendre part à la 16e édition du forum de la Coopération Arabo-Turque en Construction & Investissement Immobilier, ainsi que la 7e édition du salon des matériaux de Construction, des Technologies, du Design d'Intérieur et de l'ameublement.

Les operateurs sont, ainsi, invités, selon l'Agence, à "participer activement à la stratégie de l'Etat visant à s'ouvrir à de nouveaux horizons d'investissement et d'exportation, et à saisir les opportunités de partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant avec la Turquie et tous les pays participant à cet événement".

En marge de cette rencontre, une mission d'hommes d'affaires algériens et arabes sera organisée dans le cadre de la 7e édition du salon des matériaux de construction, des technologies, du design d'intérieur et de l'ameublement, souligne l'Agence.

Algex a, par ailleurs, rappelé que la quinzième édition a vu la participation de 226 exposants turcs, en plus de 957 entreprises et hommes d'affaires venus de 22 pays arabes, dont l'Algérie, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, la Palestine, l'Iraq, le Qatar, le Koweït, la Libye, le Liban, l'Egypte, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, Oman, la Jordanie et le Maroc.

Cette édition a également vu la participation d'autres pays non arabes, notamment l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Moldavie et la Russie.

L'édition a vu la tenue de plus de 15 000 rencontres bilatérales, dont certaines ont abouti à la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux

Le forum vise à renforcer le partenariat entre les opérateurs turques et leurs homologues arabes, qui se concrétise sur le terrain à travers les réunions bilatérales (BtoB) qui se tiendront en marge de la rencontre, entre les différentes entreprises turques et arabes participant dans ses activités.