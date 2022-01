A l'heure où les débats sur les cris muets des populations sur les violations de leurs libertés individuelles au nom de la protection des vies, Issa MEGUILE, leader associatif va voir son premier essai littéraire intitulé Gabon :" A l'épreuve des Principes de la République" édité par 3 colonnes, une maison d'édition française basée à Bordeaux.

Cet essai est une tentative de réponse et surtout une contribution à propos d'une insistante interrogation sur les défaillances répétées dans la gestion de l'Etat gabonais et la difficile assimilation des principes et valeurs qui régissent une république qui prétend être démocratique.

L'auteur tente dans un exercice peu confortable, de rappeler l'urgence pour les gouvernants d'une "revisitation des fondamentaux du mode d'organisation politique que nous avons choisi" dans l'optique de faire asseoir notre démocratie et d'aligner le Gabon parmi les Républiques "dignes d'envies" et délivré des "perfides trompeurs" en citant l'hymne Hymne national.

Certains thèmes sont passés au crible. La confrontation entre les méthodes de gouvernance et le respect des droits de l'Homme, le rappel des principes à valeurs constitutionnelles , la nécessité d'une segmentation idéologique des partis politiques, non seulement dans le but de rendre plus utiles et objectifs les groupements politiques, mais également, sortir de ce que le politologue Patrice MOUNDOUNGA MOUITY appelle dans son cours libellé "Grand politique Contemporain" , le "cercle vicieux" de la politique gabonaise.

Les Editions 3 colonnes, en acceptant d'éditer cette œuvre réconforte l'auteur sur l'idée d'une participation intellectuelle par le livre au débat public, mais aussi au développement du pays qu'est le Gabon.

Cet ouvrage qui paraîtra le premier semestre de cette année démontre à suffisance l'intérêt de revoir la stratégie de riposte contre la covid. La pandémie qui ne devrait plus se limiter à être une simple machine à restreindre les libertés et à détruire l'économie, mais un véritable programme composé d'action correspondant aux réalités des populations .