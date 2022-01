Gabon: Lambaréné - Un nouveau visage à la tête de la direction d'académie provinciale

La direction d'académie provinciale du Moyen-Ogooué connaît désormais un nouveau visage au sommet de sa gestion. Le nouveau Directeur d'académie provinciale du Moyen-Ogooué a pris officiellement fonction à la succession de Sabine M'Biye.

C'était ce lundi 3 janvier 2022 dans les locaux de ladite administration provinciale que la cérémonie s'est déroulée, sous la présidence du Gouverneur Barnabé Babé MBANGALIVOUA.

Alors que les administrations de la province du Moyen-Ogooué ouvraient les portes pour leur premier jour d'activités en cette nouvelle année 2022, à Lambaréné, la Direction d'académie provinciale recevait un nouvel administrateur à sa tête. Il s'agit de Nicaise Nkoma, en remplacement de Sabine M'Biye. C'est à travers une cérémonie solennelle que les directeurs entrant et sortant ont procédé ce jour à la traditionnelle passation des services.

Une cérémonie à laquelle a pris part le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé MBANGALIVOUA, qui a d'ailleurs présidé et procédé à l'installation du nouveau responsable de la communauté éducative de la province. Durant celle-ci, l'Autorité de l'État a d'abord rassuré le nouveau promu avant de lui rappeler les charges qui lui reviennent.

À savoir, coordonner, animer et exécuter, entre autres, l'action de l'Education nationale dans la province. " L'Education nationale est un secteur prioritaire. Dans cette province vous êtes chez vous. Vous connaissez votre travail, et donc je vous invite dès aujourd'hui à remplir valablement vos offices ", a exhorté Barnabé MBANGALIVOUA.

Le nouveau promu de la Direction d'académie provinciale a, quant à lui, fait appel aux différentes expertises de ses collaborateurs afin qu'ils mènent ensemble la mission qui est la leur. " Malgré les expériences des uns et des autres, nous serons toujours là pour apprendre. Afin d'apporter des solutions idoines à l'endroit de tous les collaborateurs ", a indiqué Nicaise Nkoma, avant de clore son propos.

Pour sa part, la DAP sortant a exhorté l'ensemble des praticiens de l'enseignement et de l'administration à poursuivre leur mission à bon escient, et à résoudre les problèmes administratifs, " étant donné le caractère continu de l'administration ", laisse savoir Sabine M'Biye.

En dehors du nouveau Directeur d'académie provinciale, deux autres praticiens de la craie ont également été promus. Il s'agit de Hercamp TCHANGO et Godfroy Egomaighe, successivement Directeur d'académie provinciale adjoint et Chef des Services des Examens et Concours. Tous deux en remplacement à Jean Hilarion Landa et Charles Moubeyi. En circonstance, le Gouverneur Barnabé s'est vu prêcher des conseils à la communauté éducative de la province et aux promus dans le but de les encourager à exercer valablement leur mission.