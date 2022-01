Gabon: L'Union Nationale(UN) a effectué sa rentrée politique

L'Union nationale (UN) a effectué sa rentrée politique le samedi 08 janvier 2022 à Libreville. Sous la direction de sa Présidente Paulette Missambo, ce parti politique de l'opposition gabonaise s'est fixé beaucoup d'objectifs à atteindre à l'horizon 2023. Tous les regards scrutent cet horizon en espérant voir poindre une lueur d'espoir.

Les membres, militants et sympathisants de l'Union Nationale ont répondu à l'appel de leur présidente Paulette Missambo pour honorer à la rentrée politique de leur parti. Les doigts levés au ciel en guise de leur unité pour mener ensemble les objectifs fixés, dont l'un d'eux est l'alternance au sommet de l'Etat. "Au moment où je vous parle, tous les yeux sont rivés vers 2023. Tous les regards scrutent cet horizon en espérant voir poindre une lueur d'espoir.

Vous le savez et j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler : en 2023, notre pays organisera les trois élections politiques majeures : les Locales, les Législatives et la Présidentielle. Il est de ma responsabilité de préparer l'Union Nationale à cette triple échéance qui engagera, comme jamais, l'avenir de notre pays. En tant que Présidente de l'Union Nationale, les trois élections de 2023 constituent mon principal défi. ".

Pour la présidente Paulette Missambo, le parti doit se fixer trois priorités. "D'abord, mettre notre Parti en ordre de bataille. Ensuite, obtenir la réforme du système électoral national. Et enfin, contribuer, comme toujours, à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition". Elle explique que pour mettre leur Parti en ordre de bataille, ils doivent renforcer son unité, poursuivre son implantation sur l'ensemble du territoire et au sein de la diaspora, conforter son leadership auprès de nos concitoyens. Mettre le Parti en ordre de bataille. Et d'ajouter qu'elle y veillera personnellement, faire régner la discipline dans leurs rangs.

Aussi, a t-elle pris l'engagement à être à l'écoute de tous, à dialoguer avec toutes les forces du changement afin de rechercher des solutions qui conduisent vers l'alternance. "L'engagement que je prends est de porter l'Union Nationale au niveau des enjeux de démocratie et de développement afin de redonner espoir aux Gabonais, à tous les Gabonais" précise t-elle.

En sa qualité de militant, l'ancien challenger de Paulette Missambo à la présidence de L'Union Nationale était présent. Pour lui, leur parti est toujours débout." Nous y serons à chaque manifestation de notre formation politique où besoin se fera, à Libreville comme à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'implanter notre parti et de le faire gagner. On est là pour notre parti et pour les élections à venir, locales, législatives et présidentielle et chacun fera valoir ses ambitions"souligne t-il.

A la fin de son allocution , Paulette Missambo s'est adressée à l'ensemble des Gabonais, y compris à ceux qui sont actuellement au pouvoir. "Je voudrai leur dire qu'aucun patriote, aucun homme politique responsable, aucun citoyen normal, en somme aucun Gabonais ne peut s'accommoder de ce que notre pays est devenu. Individuellement et collectivement, nous ne pouvons accepter d'accompagner, de façon active ou passive, le déclin du Gabon.

Ce pays qui nous a vu naître et qui nous a tant donné ne le mérite pas. Ce pays qui a permis à des enfants d'ouvriers comme moi de devenir enseignants, infirmiers, médecins, comptables ou architectes ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Ni les positions de pouvoir, ni les privilèges ni la peur ne peuvent expliquer le silence, l'inaction et l'incapacité à se ressaisir qui nous caractérisent collectivement".