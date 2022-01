Congo-Kinshasa: Sous le Haut-patronage de Félix Tshisekedi - Union Africaine - Kinshasa accueille le 3ème Forum de développement rural en Afrique

L'agence de l'Union Africaine AUDA-NEPAD à Kinshasa organise, du 10 au 12 janvier 2022, le 3ème forum pour le Développement Rural en Afrique, dans la salle de conférence de Fleuve Congo Hôtel, en collaboration avec les ministères d'Etat en charge du Développement rural et du Plan de la RDC.

"La planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences", tel est le thème retenu pour cette année, et c'est en sa qualité de président en exercice de l'UA que Félix-Antoine Tshisekedi, Chef de l'Etat de la RDC, donnera le go de ces accises auxquelles prendront part plus de 200 participants venant des Etats membres de l'UA, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, des représentants de la société civile, des autorités locales, des centres des recherches, et divers autres types d'organisations et d'acteurs.

Déjà pour aujourd'hui !

C'est par une conférence de presse que François Rubota, Ministre d'Etat en charge du Développement rural et son homologue en charge du Plan, Christian Mwando, ont confirmé la tenue du 3ème Forum du Développement rural en Afrique le samedi 8 janvier dernier, en présence des professionnels des médias de la place, en soulignant que la thématique du développement rural est d'une importance capitale pour le progrès de l'Afrique en général, celui de la RDC en particulier.

C'est au nom du Gouvernement qu'ils ont porté à la connaissance de l'opinion publique la particularité de ce forum qui consiste, entre autres, en l'adaptation au climat et l'environnement résiliant pour le développement rural, l'engagement citoyen, et l'innovation numérique pour la prestation des services dans les milieux ruraux.

A cette liste, il y a lieu d'ajouter : la promotion des systèmes de planification inclusive fondée sur des données probantes sur le développement rural, la relance économique des communautés rurales en période de post-COVID, le développement des infrastructures rurales, l'emploi décent pour les jeunes ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat.

Pour sa part, le Ministre d'Etat du Développement Rural a renchéri ses propos en soulignant qu'il est capital d'améliorer les conditions favorables de vie en milieu rural, pour prévenir et guérir le pays du fléau des exodes rurales qui fait rage. Il a fait savoir que la lutte du Ministère sous sa tutelle vise à faire en sorte que les habitants des milieux ruraux n'aient rien à envier à ceux qui vivent dans la capitale.

Dans cette visée, le Forum du Développement rural en Afrique offre au gouvernement congolais un cadre de partage d'expériences et d'expertises nécessaires.

Objectifs poursuivis

Dans ces assises, le Gouvernement congolais poursuit une série d'objectifs qui contribueraient au développement de la RDC, parmi lesquels il y a : redynamiser les districts touristiques, présenter les avancées de la RDC dans le secteur du développement rural, renforcer le leadership congolais dans la région, effectuer un plaidoyer pour l'amélioration de la qualité des investissements en RDC, présenter les opportunités d'investissements en RDC par rapport au potentiel de ses milieux ruraux.

Résultats attendus

A la sortie de ces moments de partages d'expériences, les parties prenantes vont identifier des options politiques que les pays pourront déployer pour renforcer leurs politiques de développement rural dans leurs territoires respectifs. Ensuite, le renforcement du système national, pour prévoir, surveiller et évaluer les chocs sociaux. Et, les recommandations seront faites pour des appels à l'action afin d'établir une planification solide de la transformation rurale mais aussi par le remodelage des formes et des fonctions des villes et des régions afin de générer la croissance économique, la prospérité, l'emploi et les réponses aux besoins des groupes les plus vulnérables et marginalisés.

En guise de genèse, c'est depuis janvier 2011, lors du sommet de l'Union Africaine, que les chefs d'Etas africains ont reconnu les défis auxquels sont confrontées les communautés rurales, et pour faire face à ces derniers, ils ont lancé un appel à la création d'une initiative de développement intégré afin de promouvoir la transformation rurale. Et dans cette exécution, deux forums se sont déjà tenus en 2013 au bénin, en 2016 au Cameroun, dont la RDC est le 3ème pays organisateur.