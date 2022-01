Congo-Kinshasa: Conserver le pouvoir lors des échéances électorales 2023 - MSC - Jeannot Binanu largue les interfédéraux pour la conquête de la ville de Kinshasa

Jeannot Binanu, Président Provincial du Mouvement de Solidarité pour le Changement ville de Kinshasa, s'est adressé aux Présidents Interfédéraux du Mouvement de Solidarité pour le Changement, lors de la traditionnelle cérémonie d'échanges de vœux.

Parlant des échéances électorales de 2023 en marge de cette grandiose cérémonie, il a lancé un défi de conservation du pouvoir. Ainsi, il a invité les interfédéraux à plus de mobilisation de la population de Kinshasa pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi au second mandat. Sous l'œil vigilant du Sga du MSC, Jules Mukumbi, du Prof. Tshibangu Kalala, du Vice-président provincial ville de Kinshasa, Michel Kinaka Kakoko et de Jean-Claude Mboma, Coordonnateur national des Partis politiques et Associations au MSC, Jeannot Binanu a projeté un programme pour un travail en symbiose avec les présidents fédéraux pour concrétiser le rêve de 2023. Evoquant la tournée du Chef de l'Etat en province, il a souligné que : "Fatshi n'est pas un ange. Il travaille avec les hommes. Nulle part ailleurs, un président de la République a traité les affaires du Pays sous les arbres. Par amour de son peuple, il dit ce qu'il voit. Il est très clair dans son discours que nous soutenons", a déclaré Jeannot Binanu.

C'est debout que le Président provincial du MSC, ville-province de Kinshasa, Jeannot Binanu s'est adressé vendredi 7 janvier 2022 aux quatre Présidents Interfédéraux et leurs membres, depuis la salle Kraatos du quartier Matonge à Kinshasa, à l'occasion de la cérémonie d'échanges de vœux de la nouvelle année 2022, après avoir vu sa cote de popularité largement en hausse au cours des derniers années. Il s'agit de Présidents interfédéraux de Mont-Amba Raoul Musomoni ; de la Lukunga Didier Mpambia ; de la Tshangu Héritier Bisaka Mutombo et Me Hervé Issay Bompoto de la Funa.

Une cérémonie sympathique pour annoncer les couleurs d'une mobilisation tous azimuts pour les échéances électorales de 2023. Le discours était bien ficelé et le langage suffisamment clair pour laisser à tous une bonne compréhension de l'enjeu. Jeannot Binanu a quand même lancé les défis et les attentes de la population pour consolider les bénéfices sociales de la vision du Chef de l'Etat. Pour le Président provincial du MSC/la ville de Kinshasa, les interfédéraux doivent prouver que le drapeau du Parti doit flotter sur les toits de tous les quartiers et rues de Kinshasa.

Confronté à la prise de conscience politique sans précédent pour hisser plus haut la bannière du MSC, la sensibilisation des Kinois et Kinoise à la Vision sociale du Président National du Mouvement de Solidarité pour le Changement, l'Honorable Laurent Batumona, le chef de l'Exécutif provincial du MSC, Jeannot Binanu, a déclaré que : " l'année 2022 est une année pas comme les autres. Nous devons à tout prix occuper tous les coins et recoins de Kinshasa afin de mieux préparer les échéances électorales de 2023".

Il a rappelé que l'alliance MSC-UDPS est une alliance de taille dans l'histoire de la RDC: " Depuis la création du MSC en 2011, 11 ans après, le MSC est resté attaché au combat et aux valeurs de l'Udps du vivant du Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire". Jeannot Binanu a rafraichi la mémoire des Interfédéraux sur l'alliance avec l'UDPS. "Le MSC a participé au combat de rue et de la démocratie aux côtés de l'Udps avec tout le chapelet de tortures et autres sévices corporels subis. Nos militants et militantes sont tombés sur le champ de lutte pour l'instauration de la démocratie jusqu'à ce que nous avons eu la victoire incarnée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Magistrature suprême".

MSC pour Conserver le pouvoir

En réponse à cette réunion de prise de contact assorti d'un échange de vœux avec ses lieutenants, Jeannot Binanu a tenu à rappeler ces faits historiques pour clarifier la vision de l'alliance UDPS - MSC, mais également insisté sur l'intérêt du MSC à s'affermir pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Le MSC, rappelle-t-il, a combattu dans le passé, il combat dans le présent et combattra dans le futur. C'est dans ce contexte qu'il a demandé aux Autorités de l'Udps des soins appropriés pour panser les blessures politiques dans la perspective de la continuité de lutte pour la réélection du Président Félix Tshisekedi en 2023. "Les festivités de nouvel an sont passées, revenons au travail pour matérialiser la vision de notre Autorité morale, Laurent Batumona, que l'on a surnommé "Intérêt général" par ses membres, celle de faire du MSC une deuxième force politique en RDC.

Jeannot Binanu a aussi dénoncé la désinformation, les " manipulations " et les " intoxications " qui entament selon lui la " confiance démocratique ".

" Parler vrai, c'est parler de la réalité ", a-t-il lancé dans son allocution de vœux aux Interfédéraux : " Le vœux de longévité, de succès au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Au Premier Ministre Michel Sama Lukonde, aux Président de deux chambres du Parlement et au Président National du MSC, aux cadres et militantes et militants du MSC de la ville de Kinshasa. "2022 c'est l'année qui doit nous conduire, afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. A l'heure des réseaux sociaux, du culte de l'immédiateté et de l'image, du commentaire permanent, il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information reposant sur des règles de transparence et d'éthique.

Bientôt, un siège du gouvernorat provincial du MSC sera inauguré, a promis Jeannot Binanu avant d'inviter les Président Interfédéraux au travail de terrain.

Des exposés enrichissants

Le moment était bien indiqué pour s'arrêter et d'évaluer le chemin parcouru et de projeter les perspectives l'avenir du MSC et de baliser la voie à la réélection de Fatshi. Les quatre interfédéraux ont suivi avec attention le discours du Président Binanu sur le besoin de mobilisation.

Raoul Musomoni : Président interfédéral du Mont-Amba. "Je serai candidat en 2023. Notre ambition est de produire plusieurs Cellules en vue d'intégrer beaucoup de membres au MSC. Nous travaillons depuis un temps pour produire au moins 4 députés au Mont-Amba"

Didier Mpambia : Président Interfédéral de la Lukunga : "Nous regroupons 7 communes. Nous avons mis en place des présidents fédéraux, des Cellules et un contact permanent avec la population est assuré. Nous menons des actions sociales en faveur des jeunes et pour leur autonomisation notamment, la formation, de soutien financier pour un petit commerce. Nous travaillons pour l'accès aux soins de santé et nous encourageons les jeunes à la formation qu'ils parviennent à créer leur propre emploi.

Me Hervé Issay Bompoto, Président Interfédéral de la Funa : Notre devoir est de fidéliser nos membres et d'implanter le MSC. Notre ambition est de faire du MSC la deuxième force politique après l'UDPS notre allié de taille et non de circonstance. Nous devons rassurer l'électorat de Fatshi et de notre Autorité Morale, Laurent Batumona".

Héritier Bisaka Mutombo, Président Interfédéral de la Tshangu : " la machine électorale est en marche pour produire 150 députés à travers la RDC. Le Président Jeannot Binanu nous rappelle de descendre sur le terrain pour préparer la réélection de Fatshi Béton et de Laurent Batumona en 2023. Nous avons mené beaucoup d'actions sociales telles la construction de forage ; assistance sociale et soutien au petit commerce des mamans veuves".

Jean-Claude Mboma, Coordonnateur national des Partis politiques et Associations au MSC. Le Président Jeannot a lancé un défi aux interfédéraux de mieux travailler dans leur fief pour préparer les élections de 2023 sous l'impulsion de l'Honorable Laurent Batumona. Jeannot Binanu a martelé sur la victoire électorale à 90% avec le soutien à 100% de Laurent Batumona qui a investi dans l'homme. Pour l'heure de la fin, l'atmosphère était plutôt festive.