Congo-Kinshasa: Infrastructures - Le marché de Matadi Kibala en voie d'être délocalisé

Le positionnement actuel du marché de Matadi Kibala sur le prolongement de la Nationale numéro 1, sur l'axe Kinshasa-Matadi, dans la commune de Mont Ngafula, a longtemps été source d'embouteillages récurrents observés sur ce tronçon.

Tous ceux qui empruntent fréquemment l'axe hautement stratégique Kinhasa-Matadi vivent constamment une situation malencontreuse. Aux fins de remédier à l'engorgement inacceptable auquel sont quotidiennement exposés les automobilistes et autres usagers de ce tronçon, le président de la République a cru bon d'attirer l'attention du gouvernement sur le danger que représente le marché de Matadi Kibala par rapport à sa localisation et à son fonctionnement. Ce marché se trouve dans un état de délabrement avancé, marqué notamment par la vétusté de ses structures, des ordures et un sol boueux qui empêchent l'exercice du commerce dans des conditions d'hygiène acceptables.

En effet, lors de la trente-cinquième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République tenue le 7 janvier dernier par visioconférence, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait part de ses préoccupations quant à ce marché. Dans sa communication, il a instruit la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de ce marché. Cela, a-t-il soutenu, devrait permettre de faire le stockage et la commercialisation des produits agricoles. Ce projet, faut-il le dire, rejoint son engagement à doter toutes les grandes villes du pays d'infrastructures socio-économiques modernes, fonctionnelles et favorisant le dynamisme économique.

Placée sous la supervision du Premier ministre, cette équipe de travail devrait être composée du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières; du ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme; du ministre des Affaires foncières ainsi que d'autres parties prenantes dont les gouverneurs de Kinshasa et du Kongo central. Les habitants de la périphérie ouest de Kinshasa ont salué ce projet de délocalisation du marché de Matadi Kibala pour autant qu'il contribuerait à désengorger et à fluidifier le trafic sur la Nationale 1.