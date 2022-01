Congo-Kinshasa: Nouveau Secrétaire Exécutif National - Mabiku Totokani Thotho - Une expertise avérée à la CENI

Mabiku Totokani est un ingénieur Polytechnicien spécialiste en informatique, en science des données, en statistiques et intelligence artificielle.

Il possède une grande maîtrise des systèmes informatiques et des bases de données et a travaillé comme cadre et expert consultant dans plusieurs entreprises multinationales œuvrant dans le secteur des finances, de la recherche, de la préparation et prédiction électorale. C'est notamment dans ce cadre qu'il a géré des systèmes, des technologies informatiques, des projets et des ressources complexes.

Il détient également une expertise avérée dans la préparation et gestion des projets, préparation électorale, Cloud Computing, l'analyse et traitement et prédiction des données utilisant des méthodes statistique paramétriques, non-paramétriques, régression linéaire, régression Logistique et aussi des algorithmes avancés des machines Learning.

En RDC, il a longtemps travaillé dans des ministères comme expert dans le domaine de la technologie de l'information et préparation des projets.

Mabiku Totokani a accompagné et conseillé plusieurs structures internationales non-gouvernementales dans les préparatifs et analyses des données en vue de garantir la tenue d'élections libres, indépendantes et crédibles dans des pays d'Amérique du Nord et d'Afrique.

Il est réputé intègre, rigoureux et discipliné dans son travail. Sa longue expérience et ses compétences sont des atouts majeurs pour aider le bureau de la CENI à garantir et assurer harmonieusement ses missions d'offrir à la RDC des élections véritablement libres, indépendantes, transparentes et respectant le délai constitutionnel.