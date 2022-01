Congo-Kinshasa: Programme de développement à la base /145 territoires - Des premiers signaux forts du Gouvernement Sama annoncés

Concrètement, il s'agit de la première série d'avancées significatives dans la matérialisation du programme de développement à la base des 145 territoires.

Emanant de la vision du Président Félix Tshisekedi et puis, porté à l'exécution par le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde et toute son équipe gouvernementale, ce projet connaît déjà un bon élan grâce aux premières actions entreprises dans quelques territoires pilotes au quatrième trimestre de l'année 2021. Depuis ce lancement, en effet, des échos en provenance de ces territoires pilotes sont de plus en plus favorables et constituent aux yeux de plusieurs observateurs, un signal fort dans la matérialisation de cette vision salvatrice du Chef de l'Etat.

Il sied de rappeler que le Programme de développement à la base de 145 territoires est un changement de paradigme dans l'optique d'un Congo fort, prospère et solidaire. Ce projet phare et révolutionnaire du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et que porte le Gouvernement Sama Lukonde, vise à doter chaque territoire de la RDC des infrastructures notamment, des écoles, centres de santé, structures d'adduction d'eau et d'électricité. Bien plus, ce projet porte aussi sur la modernisation de l'agriculture et la réhabilitation des pistes de desserte agricole.

Faits marquants

Les premières actions de ce projet ont été lancées le 9 octobre 2021 par le Premier Ministre Sama Lukonde, depuis la Mission catholique de Lonzo, à 40 km de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Devant les populations de Kwango au terrain de la Mission catholique de Bukanga Lonzo, il avait affiché la détermination de son gouvernement à ne ménager aucun effort pour rendre effective, cette vision de Félix Tshisekedi.

"Je suis venu avec un message du Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons tous affectueusement, Fatshi Béton. Le message, c'est d'abord de vous transmettre ses salutations. Le Chef de l'Etat a dit qu'il faut que chaque congolais puisse bénéficier de cet argent qui entre dans les caisses de l'Etat.

Pour ce faire, nous devons descendre dans les territoires en vue de procéder à la distribution équitable de nos richesses. Dans chaque territoire, nous allons commencer le travail. Donc, nous sommes venus ici pour lancer tous ces travaux. C'est une joie pour nous, parce que le programme qui commence aujourd'hui, restera pour toujours. Il va permettre le développement de nos provinces", avait déclaré le Premier Ministre Sama Lukonde, devant ses compatriotes du Kwango.

Après son adresse, le Chef du Gouvernement s'est directement mis à l'œuvre pour lancer ce programme phare. A cette Mission catholique de Bukanga Lonzo, il avait posé dans le sol le tuyau au Centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo. Ici, le gouvernement finance la réhabilitation de ce point de captage d'eau d'une capacité de 32m3 devant servir cette cité rurale. Aujourd'hui des échos en provenance de ce coin de la République sont rassurants.

Réhabilitation des infrastructures

Au niveau de la Mission catholique de Bukanga Lonzo, Sama Lukonde a lancé, depuis la route nationale numéro 1, les travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes de desserte agricole correspondant au tronçon Lonzo - Baringa - Nganzi - Fangulu, long de 95 Km. La troisième étape s'est déroulée au territoire de Kenge 2.

Là, il a posé la première pierre de construction des bureaux de l'Etat destinés à l'Administrateur du territoire, la police et autres services de l'Etat. Ces ouvrages qui doivent renforcer la présence de l'Etat dans cette entité sont à ce jour en pleine exécution dans cette partie de la République.

L'hôpital de référence de Kenge 2 et l'ISTM, étaient aussi prévus parmi les projets retenus pour la réhabilitation des infrastructures de base dans cette circonscription.

Lancement à Kimpese

Trois semaines après, soit le samedi 30 octobre 2021 à Kimpese, situé à 217 km de Kinshasa la capitale, dans le territoire de Songololo dans la province du Kongo central, le Premier Ministre Sama Lukonde, à la tête d'une forte équipe gouvernementale, a procédé au lancement des travaux de ce programme de développement à la base.

"Le développement veut dire, construire et réhabiliter les routes, construire les écoles pour que les enfants étudient dans les bonnes conditions, construire les hôpitaux pour que la population ait accès aux soins de santé. Son Excellence Monsieur le Président de la République a dit que ce développement doit commencer à la base, c'est-à-dire, au niveau des territoires. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour ce développement à la base. Pour cela, je vous demande d'acclamer pour le président de la République". Tels sont les termes employés par Jean Michel Sama Lukonde, dans son discours aux populations de Kimpese.

Après avoir visité et lancé les travaux de quatre sites dont deux à Kimpese et deux autres à Songololo, les notables et les populations du territoire de Songolo se sont dits très satisfaits du démarrage de ces travaux dans leur province.

Actions pour le Peuple d'abord

Notons par ailleurs que ce programme de développement à la base des 145 territoires prévoit des actions dans 4 secteurs d'activités, à savoir : l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les pistes de desserte agricole.

Dans son discours-programme devant l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre Sama Lukonde avait prôné le développement à la base en invitant chaque Congolais à avoir un toit et un champ dans son village. Le Gouvernement matérialise ce projet émanant de la vision du Chef de l'Etat : " le Peuple d'abord ", en dotant les territoires de la RDC des infrastructures de base.

Des moyens conséquents sont prévus dans le Budget 2022 pour des actions à impact visible inscrites dans ce programme salutaire pour les territoires de la RDC.

Cette année 2022, le Gouvernement de la République, sous l'impulsion du Président de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour concrétiser ce programme dont les échos en provenance des territoires pilotes sont déjà favorables.