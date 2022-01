Afrique: CAN TotalEnergies 2021 - Paul Biya donne le coup d'envoi

Le président de la République a solennellement ouvert la 33e Coupe d'Afrique des Nations hier, dans un stade d'Olembe en ébullition.

Chose promise, chose due. La plus belle fête sportive africaine annoncée par le président de la République a donc eu lieu au Cameroun. Accompagné de son épouse, Chantal Biya, le chef de l'Etat camerounais s'est rendu hier au mythique stade omnisports d'Olembe vivre les instants magiques de ce grand événement sportif que son pays offre à la jeunesse africaine. Pour son tout son premier match international ouvert au grand public, l'antre d'Olembe a été pour ainsi dire le cœur de l'Afrique.

Pris d'assaut depuis le milieu de la matinée par des milliers de spectateurs désireux d'inscrire leurs noms sur les premières pages de ce joyau infrastructurel, le nouveau stade a connu d'intenses moments de frénésie avec l'arrivée du couple présidentiel. Le couple présidentiel fait son apparition à 15 heures 15 minutes dans une ambiance surexcitée. La limousine présidentielle s'immobilise sur la piste d'athlétisme du stade.

Au milieu des vuvuzelas qui donnent une dimension carnavalesque à l'ambiance, Paul et Chantal Biya sont accueillis par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, président du Comité local d'organisation de la Can 2021 et par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Après l'exécution de l'hymne national du Cameroun et la revue des troupes, le chef de l'Etat et son épouse s'offrent un tour du stade pour saluer les nombreux compatriotes et étrangers venus à la tête. Chantal Biya multiplie les gestes de sympathie à l'endroit du public qui le lui rend par une standing ovation. Cette Can constitue en réalité une occasion de communion entre le chef de l'Etat et son peuple depuis que la pandémie du Covid-19 est venue mettre en berne tous les autres moments de retrouvailles.

A la loge présidentielle, le président de la République de l'Union des Comores, Azali Assoumani et son épouse, invités spéciaux du chef de l'Etat camerounais, sont déjà installés. Aux côtés des autres invités spéciaux dont le président de la Fédération internationale de Football Association (Fifa), Gianni Infantino. Aussi présents, les chefs des institutions nationales (Sénat, Assemblée nationale, Conseil économique et social, Conseil constitutionnel, Cour suprême). Le gouvernement conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement est au grand complet.

Le stade est en liesse. Impressionné par la beauté de l'infrastructure et les installations de dernière génération ainsi que par la passion et la sympathie du public, le président de la Caf ne tarit pas de gratitude à l'endroit du peuple camerounais et surtout de son leader pour cette belle fête et cette magnifique réalisation. " Nous sommes là aujourd'hui pour montrer le meilleur du football et surtout le plus beau football africain à partir du Cameroun ", lance-t-il devant une foule qui affiche sa soif de voir cet événement se tenir.

" Merci beaucoup président Paul Biya ", poursuit-il avant d'indiquer à l'endroit des 53 autres Etats membres de la Caf que " le Cameroun tient ainsi la meilleure Can jamais organisée dans l'histoire du football africain ". Un message à l'endroit des prochains pays organisateurs qui devront ainsi se montrer à la hauteur du Cameroun.

Visiblement satisfait du boulot et de l'organisation, le président Paul Biya peut déclarer " officiellement ouverte la 33e édition de la Can TotalEnergies Cameroun 2021 ". La parade culturelle conçue en six articulations prend le relai. L'incorporation en 3D du lion dans la scénarisation aura été la belle surprise de ce bouillon culturel. Le chanteur congolais Fally Ipupa vendra mettre du tonus à ce show pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans. Paul et Chantal Biya ainsi que leurs invités spéciaux se sont régalés de la première rencontre Cameroun-Burkina Faso.

Ainsi, 50 ans après l'organisation de sa première Can avec le résultat que l'on connaît, le Cameroun sous l'impulsion de son président de la République, a réussi le pari de l'organisation la 33ème édition en la hissant à une autre dimension. Vivement que cette fête du football se termine en apothéose comme Paul Biya l'a souhaité le 31 décembre dernier.