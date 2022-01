Cameroun: Promotions - Médailles et épaulettes pour des policiers

Lors d'une cérémonie de remise de distinctions présidée par le gouverneur du Littoral vendredi dernier.

Remise de médailles et d'épaulettes à des policiers vendredi 7 janvier dernier, place de la Besseke à Akwa. Professionnels méritants, élèves-commissaires, officiers et inspecteurs de police arrivés en fin de stage de remise à niveau à l'Ecole nationale supérieure de police de Yaoundé et au Centre d'instruction et d'application de la police (Ciap) de Mutengene ont été distingués. Ainsi que des officiers, inspecteurs de police et gardiens de la paix promus au grade supérieur, au titre de l'année 2021 et exerçant dans la région du Littoral.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qu'accompagnait le préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, ainsi que d'autres autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre.

Un commissaire divisionnaire et trois commissaires de police ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite camerounais. Le contingent à l'honneur, récemment arrivé en fin de stage à Yaoundé et à Mutengene, et les promus au titre de 2021 ont reçu quant à eux des épaulettes. Le tableau final donne 5 commissaires de police, 10 officiers de police principaux, 9 officiers de police de 2e grade, 20 officiers de police de 1er grade, 2 inspecteurs de police principaux, 19 inspecteurs de police de 2e grade, 191 inspecteurs de police de 1er grade, et 5 gardiens de la paix de 2e grade.

Le gouverneur a adressé aux promus ses vives félicitations pour ces promotions résultant de leur bonne manière de servir, leur dévouement, leur sérieux et leur loyalisme, vis-à-vis des institutions républicaines.

" La remise solennelle des épaulettes est un moment de légitime fierté pour la police nationale, car elle consiste en dehors du mérite, à éveiller les consciences ", a indiqué le gouverneur du Littoral. Il est donc question pour ces fonctionnaires de police de bannir tout acte de nature à jeter l'opprobre sur ce corps de métier. M. Ivaha Diboua a aussi insisté sur l'arnaque des usagers, le retrait fantaisiste des dossiers de véhicule, le refus de payer le loyer et le remboursement des dettes, les connivences avec les malfaiteurs, trafiquants de stupéfiants et médicaments contrefaits, ainsi qu'avec les vendeurs illégaux de produits pétroliers et marchandises de contrebande. Le gouverneur a également indexé l'extravagance dans le port de l'uniforme et la coiffure de certaines policières, les privations abusives de liberté etc.