Madagascar: Pro League - Une précieuse victoire pour Disciples

Le match phare de la quatrième journée de Pro League entre le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy et Disciples FC a tourné à l'avantage de ce dernier.

Une juste récompense pour ce club privé du Stade Vélodrome, bien obligé de recevoir sur le propre terrain de son adversaire de samedi au Stadium Elgeco Plus. Mais le résultat était prévisible entre une équipe hargneuse qui venait de subir le parfait coup d'arbitrage face au 3FB Toliara et une formation d'Andoharanofotsy privée du soutien de ce fameux public, sans nul doute le plus chauvin du lot. Autant dire que ce match à huis clos ne plaisait guère aux protégés de Tota Henintsoa Rakotoarimanana qui a encore une dent contre les organisateurs de ce Pro League. Et ce qui devait arriver arriva puisque Tantely ouvrit très tôt le score (28e) pour Disciples.

Certes, le CFFA est revenu dans la partie grâce à un Rakoul des grands jours (37e) mais pas pour longtemps car Disciples FC a marqué le but de la victoire dès la reprise sur un but de Fredo. Cette victoire de 2 buts à 1 permet donc au Disciples de se maintenir dans le groupe de tête, synonyme de qualification pour la Poule des As mettant aux prises les deux premiers de chaque conférence. Le match entre Jet Kintana et Five FC s'est soldé sur un nul (1 à 1) assez frustrant. Il faudrait alors se battre, autant pour l'une que pour l'autre équipe, pour espérer jouer un rôle dans ce Pro League assez relevé même gâché par un niveau d'arbitrage lamentable. La faute à cette politique d'austérité qui fait appel à des arbitres locaux pour limiter les dépenses. Et dire que Pro League sous-entendait un professionnalisme ...

Fanalamanga fait de la résistance. L'AS Fanalamanga a fait sensation, hier à Mahajanga, en tenant en échec Fosa dans son antre, au stade Alexandre Rabemananjara. Un exploit qui a fait redescendre Fosa Juniors sur terre après une belle série de victoires. Mais un résultat qui trouve son explication dans la solidité de la charnière centrale de Moramanga composée de Rajao, ancien de l'Adema ; et de Tsalo, le maître à jouer de Jet Mada. C'est assez suffisant pour que l'équipe ne perde pas. Et tant pis si elle ne pouvait pas aussi gagner car en face, il y avait aussi le duo Theodin - Lolody.

De ce point de vue, le 0 à 0 est presque équitable même si cela écorne la renommée de Fosa. Mais cette quatrième journée de Pro League a aussi permis à Toa Kitra de s'offrir une toute première victoire devant Uscafoot sur le score de 1 à 0. On peut qualifier de surprise la victoire par 1 à 0 du Cosfa face à l'Ajesaia. Bref, des résultats qui chamboulent la hiérarchie dans cette conférence Nord. La conférence Sud quant à elle, doit attendre de meilleurs joueurs car pour une raison qu'on ignore, deux matches ont été reportés. Le seul résultat d'hier est cette défaite du 3FB de 0 à 2 devant Dato FC qui ne finit pas de nous étonner. Autant dire que Solofo Ramarolahy a trouvé la bonne carburation pour booster son effectif. Mais c'est tant mieux pour le football du tout Sud-Est.