Madagascar: Éducation - Les écoles privées revendiquent la reprise des cours

Les établissements privés se disent prêts à appliquer le protocole sanitaire.

L'Union des écoles privées de Madagascar demande au ministère de l'Éducation nationale d'avancer la rentrée scolaire prévue le 17 janvier. Les établissements se disent prêts à appliquer le protocole sanitaire.

Le débat sur le report de la rentrée se poursuit. L'Union des écoles privées (UEP) de Madagascar conteste la décision du ministère de l'Éducation nationale par rapport au report de la rentrée scolaire pour le troisième bimestre. Les directeurs des établissements membres de cette association ont demandé à ce que la rentrée prévue le 17 janvier soit avancée ce jour, lors de leur rencontre avec la presse, samedi dernier. D'après eux, le MEN a déjà mis en place les protocoles pédagogique et sanitaire que les établissements doivent appliquer compte tenu du contexte dû à l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Ils estiment que le système d'enseignement à distance ne constitue plus une solution efficace car nombreux sont les parents qui ne sont pas aptes et disponibles pour surveiller et enseigner leurs enfants à domicile conformément à la pédagogie fournie à l'école. Certains ne peuvent également pas récupérer les devoirs à l'école faute de temps.

Niveau. Les écoles privées estiment que la situation sanitaire actuelle ne devrait pas aboutir à une suspension des cours et encore moins à une année blanche. D'autant que la suspension des cours à maintes reprises pendant ces deux années consécutives a eu des répercussions sur le niveau des élèves, selon la plateforme des établissements scolaires privés. De par sa nature inédite, la pandémie place les parents en première ligne pour veiller non seulement à la santé et au bien-être de leurs enfants, mais aussi à la poursuite de leurs apprentissages scolaires. " Au début de cette année scolaire, nous avons consacré un mois pour les cours de remise à niveau mais malgré les efforts déployés dans ce sens, le résultat n'est pas celui espéré ", déplore Celin Rakotomalala, porte-parole de cette plateforme.